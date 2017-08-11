Девять новых членов могут быть избраны в исполком МОК на сессии в Лиме

Пять из девяти предложенных кандидатов (представляющих Палау, Чехию, Норвегию, Таиланд и Доминиканскую Республику), среди которых двое мужчин и три женщины, являются индивидуальным членами организации. Их кандидатуры выдвинула глава комиссии по выборам членов МОК принцесса Великобритании Анна, в соответствии с «Олимпийской повесткой 2020», которая является своеобразной дорожной картой, направленной на развитие олимпийского движения.

Еще четверо предложенных кандидатов является представителями Национальных олимпийских комитетов (Чили и Оман) и международных федераций (глава Международной федерации гребного спорта француз Жан-Кристоф Роллан и президент Международной федерации конного спорта бельгиец Ингмар де Вос). Решение о выдвижении их кандидатур в исполком МОК принималось совместно с Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) и Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (ANOC).

Семья южнокорейского члена МОК Ли Гон Хи, который входит в состав организации с 1996 года, попросила исполком не переизбирать его в качестве члена МОК на предстоящей сессии, поскольку он испытывает серьезные проблемы со здоровьем в последние годы.

131-я сессия МОК пройдет в столице Перу 13 по 16 сентября этого года.