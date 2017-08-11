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11 августа 2017, 16:37 | Олимпизм | Чемпионат.com

Уткин: «Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде-2018

Комментатор Василий Уткин сообщил, что «Матч ТВ» прекратил работу по организации прямых включений на зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и предположил, что это может быть связано с дальнейшими дисквалификациями российских спортсменов.

«Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде в Пхёнчхане. В Корее не заказаны студийные площади, комментировать планируется из Москвы, на месте будут работать только съёмочные группы, которые будут готовить информационные сюжеты. Это навряд ли может быть скорректировано в оставшееся до Олимпиады время, поскольку все сроки для аренды комментаторских позиций и организации студии на месте событий исчерпаны.

Это наверняка связано с экономией бюджета. Стоит вспомнить, что телеканал «Россия 2″ на Олимпиаде в Лондоне тоже практически не работал на месте. Но вряд ли экономия может быть единственным резоном. Весьма вероятно, что на самом деле люди, принимающие решения о финансировании, достаточно высоко оценивают риски по дисквалификации сборной России полностью или частично на ближайших зимних Играх. И в этом случае овчинка выделки действительно может не стоить. Ещё в начале календарного года планы “Матч ТВ” по освещению Олимпиады были совершенно иными и подразумевали работу по самому высокому ранжиру», — написал Уткин в своём канале в «Телеграме».
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