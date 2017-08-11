«Матч ТВ» планирует завершить переговоры по приобретению прав на показ ОИ-2018 осенью
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. «Матч ТВ» намерен завершить переговоры по покупке прав на показ зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане осенью. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе телеканала.
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Ранее футбольный обозреватель Василий Уткин в своем
«Матч ТВ» ведет переговоры по приобретению прав [на показ] Олимпиады в Пхенчхане. Все в рабочем порядке. Информация, что мы отказались от показа Олимпиады, не соответствует действительности. Переговоры планируем завершить осенью, — заявили в
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.
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