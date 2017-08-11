«Матч ТВ» планирует завершить переговоры по приобретению прав на показ ОИ-2018 осенью

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Ранее футбольный обозреватель Василий Уткин в своем телеграм-канале сообщил, что «Матч ТВ» будет освещать Олимпиаду 2018 года в урезанном виде.

«Матч ТВ» ведет переговоры по приобретению прав [на показ] Олимпиады в Пхенчхане. Все в рабочем порядке. Информация, что мы отказались от показа Олимпиады, не соответствует действительности. Переговоры планируем завершить осенью, — заявили в пресс-службе «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.