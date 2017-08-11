День физкультурника отметят праздничными акциями ГТО по всей России
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Всероссийский День физкультурника в нынешнем году приходится на 12 августа; в этот день жителям всей страны предложат испытать себя на «готовность к труду и обороне», сообщил агентству «Р-Спорт» представитель федерального оператора ВФСК ГТО.
«Не только в субботу, но и в воскресенье все желающие смогут выполнить испытания ГТО официально и на пробу. Буквально повсюду — во всех регионах страны пройдет череда спортивных мероприятий, посвященных ГТО. Это не только испытания, но и награждения знаками отличия, презентации, эстафеты ГТО. Например, в Ивановской области День физкультурника отметят праздником “От норм ГТО — к олимпийским медалям!”, причем с участием членов федераций разных видов спорта, которые тоже пройдут испытания. А потом будет объявлена самая сильная и ловкая спортивная федерация Ивановской области. В Ингушетии в эти дни проведут республиканский фестиваль “Готов к труду и обороне” среди сотрудников министерств и ведомств. А во Владимирской области губернатор Светлана Орлова торжественно вручит золотые знаки отличия», — рассказали в
Награждение знаками ГТО также состоится в Новгородской и Смоленской областях. А в Красноярском крае торжественную церемонию вручения «золота ГТО» в честь Дня физкультурника провели накануне праздника.
«Губернатор, глава Красноярска, депутаты Законодательного собрания и выдающиеся люди края вручали награды специалистам нашей профессиональной отрасли — физкультуры и спорта. Все это сопровождалось большой концертной программой, выступлениями лучших творческих коллективов региона. Сам же праздник пройдет 12 августа по всему Красноярскому краю с размахом. В одном только Красноярске запланированы десятки мероприятий — весь город в спортивных площадках, готовых к приему гостей. Завтра же состоится награждение участников творческого конкурса “Ты в ГТО, а значит в теме”, который проводится в крае уже в третий раз. На острове Татышев будет работать наша креативная площадка “ГТО-хакер”. Это любимое место отдыха горожан, и в субботу оно на весь день превратится в остров физкультурников», — рассказала «Р-Спорт» руководитель регионального оператора ГТО Валентина Макогончук.
В празднование Дня физкультурника активно включатся и послы ГТО — известные российские спортсмены и публичные люди. Их участие, как правило, вызывает ажиотаж и идет на пользу движению. Просветительские кампании, направленные на популяризацию ГТО, 12 августа пройдут в Кемеровской, Липецкой и других областях. Специальные
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