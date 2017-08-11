Лос-Анджелес ждет Олимпиаду-2028
Крупнейший город Калифорнии готовится получить право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года.
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Краткий экскурс в историю вопроса.
На право принять Олимпиаду-2024 претендовали многие — города Европы, Америки, Азии и Африки.
Официальные и единовременные выборы места проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 года состоятся 13 сентября в Лиме. По факту, вопрос почти решен. На совместной встрече руководства МОК и заявочных комитетов Парижа и
В частности,
К слову, сама система двойных выборов — не в новинку для МОК. Такое — чтобы в один день определялись места проведения сразу двух Олимпийских игр — уже случалось. В 1921 году. Тогда тоже не обошлось без Парижа — он получил Игры-1924, Амстердаму досталась Олимпиада-1928. Прошло ровно 100 лет — и круг замкнулся.
— Сегодня — исторический день для нашего города, Соединенных Штатов, Олимпийского и Паралимпийского движения по всему миру, — отметил мэр
Глава МОК Томас Бах добавил:
— Международный Олимпийский комитет приветствует это решение Олимпийского и Паралимпийского комитета
Итак, на 99 процентов столицы двух следующих летних Олимпийских игр известны. Хотя подождем еще месяц. Официально вопрос решится 13 сентября в столице Перу.
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