Зеппельт: с самого начала было понятно, что Бах защищает Россию

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Напомним, что МОК эти слухи опроверг.

«С самого начала было понятно, что президент МОК Томас Бах защищает Россию и тем самым даёт зелёный свет государственной допинговой системе.

Цитата Хайо Зеппельт Теперь Россия просто должна заплатить за участие в Играх, как за парковку. Чтобы сохранить авторитет, МОК должен строго наказать Россию за крупнейшее мошенничество в истории спорта.

Деньги Путина не должны повлиять на позицию МОК.



Я предполагаю, что Россия заплатит штраф, а некоторые участники Игр-2014 будут дисквалифицированы как козлы отпущения. Некоторых чиновников не допустят на Олимпиаду в Пхёнчхан. МОК преподнесёт это как успех в борьбе с допингом, а Россия будет рада такому исходу. Грязная сделка. И они называют это «нулевой терпимостью». Конец истории", — написал Зеппельт на своей странице в сети «Твиттер».