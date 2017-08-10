Зеппельт: с самого начала было понятно, что Бах защищает Россию
Немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт прокомментировал информацию о том, что Международный олимпийский комитет готов допустить сборную России до участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане только при уплате штрафа в размере $ 100 млн.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что МОК эти слухи опроверг.
«С самого начала было понятно, что президент МОК Томас Бах защищает Россию и тем самым даёт зелёный свет государственной допинговой системе.
Деньги Путина не должны повлиять на позицию МОК.
Я предполагаю, что Россия заплатит штраф, а некоторые участники Игр-2014 будут дисквалифицированы как козлы отпущения. Некоторых чиновников не допустят на Олимпиаду в Пхёнчхан. МОК преподнесёт это как успех в борьбе с допингом, а Россия будет рада такому исходу. Грязная сделка. И они называют это «нулевой терпимостью». Конец истории", — написал Зеппельт на своей странице в сети «Твиттер».
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