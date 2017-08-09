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9 августа 2017, 23:38 | Олимпизм | БЕЛТА

Киберспорт снова попытается стать частью Олимпийских игр в 2024 году

Со-президент Французского Олимпийского комитета Тони Эстанге не исключил возможность того, что киберспорт станет частью летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщили новостные агентства.

<span class=error>Эстанге</span> заявил что молодежь проявляет явную заинтересованность данным направлением поэтому важно провести встречи поговорить и поискать точки соприкосновения. Увеличить
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В ближайшее время планируется организовать встречу с представителями игрового сообщества. Правда, неясно с какими именно, ведь в понятие киберспорт входит слишком много игр, которые зачастую не имеют делегатов для разного рода встреч.

Эстанге заявил, что молодежь проявляет явную заинтересованность данным направлением, поэтому важно провести встречи, поговорить и поискать точки соприкосновения.

Его заявления противоречат свежим высказываниям главы МОК Томаса Баха. Тот напротив не выразил ожиданий по поводу скорого включения в программу Олимпийских игр киберспорта. Главным препятствием, по мнению Баха, является отсутствие единого центра, координации, организованности и структуры в данном «виде спорта». Не исключено также, что киберспортсмены не окажутся приверженцами олимпийского духа и правил.
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