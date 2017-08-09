Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДА
ТАСС, 9 августа. Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) попросила опубликовать статистику тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает
пресс-служба WADA.
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Данная просьба была выдвинута после заседания комиссии в Лондоне. В заявлении отмечается, что комиссия «в целях прозрачности» также заинтересована в информации о том, как обстоят дела с доступом в закрытые города. Кроме того, спортсмены просят Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) «прозрачно представить результаты перепроверки
После допингового скандала, который разгорелся в российском спорте в 2015 году и повлек санкции в отношении российской антидопинговой системы, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс российского агентства в ее выполнении, однако отмечалось, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.
Вторая часть критериев WADA для восстановления РУСАДА была опубликована 3 августа. Согласно оставшимся критериям, все ответственные официальные антидопинговые органы в России должны, в частности, публично признать результаты расследования главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, российское правительство должно предоставить доступ к образцам московской антидопинговой лаборатории, которые недоступны
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