Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДА

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Данная просьба была выдвинута после заседания комиссии в Лондоне. В заявлении отмечается, что комиссия «в целях прозрачности» также заинтересована в информации о том, как обстоят дела с доступом в закрытые города. Кроме того, спортсмены просят Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) «прозрачно представить результаты перепроверки допинг-проб с Игр 2014 года в Сочи».

После допингового скандала, который разгорелся в российском спорте в 2015 году и повлек санкции в отношении российской антидопинговой системы, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс российского агентства в ее выполнении, однако отмечалось, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.