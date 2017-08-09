Куда смотрит ВАДА? В США в этом году в три раза больше допингеров, чем в России
В первом полугодии 2017-го в США зарегистрировано 73 положительных
допинг-пробы.
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Данные приведены на сайте mpcc.fr. Безоговорочный лидер — США с 73 положительными
Справедливости ради надо уточнить, что в основном положительные пробы в Соединенных Штатах обнаруживают у игроков профессиональных лиг. Так в рейтинге самых «допингоемких» видов спорта, лидирует бейсбол — 52 положительных пробы. На четвертом месте — американский футбол — 18 случаев применения допинга.
Вторую и третью позиции предсказуемо занимают легкая и тяжелая атлетики — 45 и 33 пробы. Интересно, что по сравнению с тем же периодом (с 1 января по 30 июня) прошлого года количество положительных случаев в легкой атлетике выросло почти в два раза (45 против 24), в тяжелой — почти в три (33 против 12).
Лидер этого незавидного рейтинга остался тем же — бейсбол, что неудивительно, учитывая, что в этом виде спустя рукава подходят к борьбе с допингом.
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