ПКР обсудит с МПК выполнение критериев по восстановлению членства в конце августа
ТАСС, 9 августа. Представители Паралимпийского комитета России (ПКР) обсудят с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК) выполнение критериев по восстановлению членства российской организации в конце августа в Бонне. Об этом сообщает
пресс-служба ПКР.
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«Достигнута договоренность о том, что результаты работы ПКР по выполнению критериев восстановления членства в МПК будут рассматриваться и обсуждаться на встрече координационного комитета ПКР с рабочей группой МПК в Бонне (Германия) в конце августа 2017 года и на заседании исполкома МПК
Международный паралимпийский комитет 7 августа 2016 года приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в
Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований. Позднее глава МПК Филип Крэйвен сообщил, что российские паралимпийцы пропустят Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в случае невыполнения к сентябрю критериев по восстановлению членства ПКР.
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