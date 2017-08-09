США стали лидером по числу положительных допинг-проб в первом полугодии 2017 года
Организация за чистоту велоспорта (МРСС) опубликовала отчет о том, в каких видах спорта чаще всего фиксировались случаи сдачи положительных
допинг-проб в период с 1 января по 30 июня 2017 года.
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Также в графике есть разделение по странам. Красным цветом отмечены положительные результаты перепроверки старых
Чаще всего в первом полугодии 2017 года антидопинговые правила нарушали в США (73 положительные пробы). Во многом это обусловлено тем, что подавляющее большинство нарушений происходило в бейсболе. Россия занимает в этом списке второе место — 24 пробы, а также 38 положительных проб, выявленных в ходе перепроверки.
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