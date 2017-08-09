США стали лидером по числу положительных допинг-проб в первом полугодии 2017 года

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Также в графике есть разделение по странам. Красным цветом отмечены положительные результаты перепроверки старых допинг-проб.

Чаще всего в первом полугодии 2017 года антидопинговые правила нарушали в США (73 положительные пробы). Во многом это обусловлено тем, что подавляющее большинство нарушений происходило в бейсболе. Россия занимает в этом списке второе место — 24 пробы, а также 38 положительных проб, выявленных в ходе перепроверки.