В Таразе ограбили первую в истории Казахстана паралимпийскую чемпионку Зульфию Габидуллину

C заявлением в полицию Габидуллина обратилась еще 29 апреля. Общая сумма ущерба составила один миллион 350 тысяч тенге. Из ее дома в Таразе, который был построен для нее после победы на Паралимпиаде, украли украшения, но не смогли найти паралимпийскую медаль.

«Залезли они, когда нас с дочкой не было дома, — говорит Габидуллина. — Перевернули все вещи и мои, и дочкины. Видимо, искали олимпийскую медаль, но не нашли. Взяли украшения, которые никогда мы не прятали, их легко было обнаружить.

Обидно, что чужие люди копались в наших вещах. Неприятно очень, даже вспоминать об этом не хочется… Собаку нашу очень жаль, они ее, наверное, электрошокером нейтрализовали. Она потом долго боялась посторонних.

Как сообщили изданию в пресс-службе Департамента внутренних дел Жамбылской области, полицейские установили подозреваемого, который был задержан на территории соседней Южно-Казахстанской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.

51-летняя Габидуллина — мастер спорта международного класса по плаванию, которым она занимается с 1990 года. В 2016 году она принесла Казахстану первую в истории золотую медаль на Паралимпийских играх, победив в заплыве на 100 метров вольным стилем. Ее награда стала и первой для страны на Паралимпиадах.