Бах разобрался с царапинами на сочинских пробирках

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В понедельник на лентах двух информагентсв — бельгийского Belga и немецкого DPA — вышло сообщение с цитатами президента МОК Томаса Баха.

— Пару недель назад был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обоснованную судебно-медицинскую экспертизу царапин на пробирках, — заявил Бах. Метод был обнаружен в Институте судебной медицины в Лозанне. Предположительно, он должен позволить МОК доказать, имели ли место манипуляции с пробами на Олимпиаде-2014 в Сочи.

При этом Бах повторил уже звучавший ранее тезис, что решение по возможным санкциям к российской олимпийской сборной в Пхенчхане-2018 должно быть принято не позднее октября. Варианты этих санкций и перспективы отстранения команды он обсуждать отказался.

Томас БАХ. AFP 2017

Первое, что вызывает недоумение в самом свежем интервью Баха — это ограниченный масштаб его распространения. Важное известие не подхватили ни влиятельные порталы о мировой спортивной политике, ни крупнейшие информационные агентства, ни даже официальный сайт МОК. Первоисточником новости стали бельгийцы и немцы, которым, предположительно, удалось поговорить с Бахом во время его визита на чемпионат мира по легкой атлетике в Лондон. Пресс-служба МОК подлинность слов Баха не опровергла — но и дальнейшего распространения они почему-то не нашли.

Второе: не совсем ясно, что именно имел в виду президент МОК. В принципе, метод вскрытия пробирок на Олимпиаде в Сочи был со всеми подробностями продемонстрирован еще в докладе Ричарда Макларена. Там были приведены чертежи, классифицированы по типам царапины, процитирован эксперт… Так исследованием чего занимался еще почти целый год институт в Лозанне? Если они нашли что-то новое — получается, докладу Макларена нельзя верить? А если нет — почему же тогда решили заново открывать Америку?

Очередное высказывание Баха оставило больше вопросов, чем ответов. Вердикт МОК по российской сборной мы узнаем уже совсем скоро — не позднее октября этого года. А пока, высказывание про найденный новый метод с одинаковым успехом может быть как подготовкой общественного мнения, так и просто не совсем понятыми или вырванными из контекста словами.