«Матч ТВ» хотят предоставить миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019

В пояснительной записке отмечено, что субсидии выделяются «на финансовое обеспечение расходов на производство международного телевизионного сигнала XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, а также на трансляцию соревнований XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске и мероприятий по её подготовке и проведению». Субсидии предоставляются в том числе на аренду оборудования, включая серверное оборудование, передвижные телевизионные комплексы, станции спутниковой связи, мобильные энергетические комплексы, съёмочную, осветительную, звукозаписывающую и иную технику, необходимую для осуществления телепроизводства и вещания.



Относительно суммы субсидии сообщается, что «реализация проекта постановления будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований, перераспределённых от Минспорта России, в объёме 790 587,9 тыс. рублей в 2018 году и 197 646,9 тыс. рублей в 2019 году в рамках подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва” государственной программы Российской Федерации “Развитие физической культуры и спорта”, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302».