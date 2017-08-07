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https://sport.mail.ru/news/olympics/30609385/
7 августа 2017, 14:01 | Олимпизм | Sports.kz

Союз Биатлонистов Казахстана и Казахстанский Союз Черлидинга получили сертификаты о признании НОК РК

Сегодня еще две казахстанские федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта получили сертификаты о признании нового образца Национального Олимпийского комитета РК. Генеральный директор НОК РК Серик Каскабасов в торжественной обстановке вручил сертификаты Союзу биатлонистов Казахстана и Казахстанскому союзу черлидинга и чир спорта.

Сегодня еще две казахстанские федерации по олимпийским и <span class=error>неолимпийским</span> видам спорта получили сертификаты о признании нового образца Национального Олимпийского комитета РК. Генеральный директор <span class=error>НОК</span> РК <span class=error>Серик</span> <span class=error>Каскабасов</span> в торжественной обстановке вручил сертификаты Союзу биатлонистов Казахстана и Казахстанскому союзу черлидинга и <span class=error>чир</span> спорта. Увеличить
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Сертификат о признании федерации Национальным Олимпийским комитетом Республики Казахстан является документом подтверждающим, что федерация занимается конкретной реальной и долговременной спортивной деятельностью по развитию вида спорта в Казахстане.

Согласно Закону Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» наличие у федерации признания Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан является одним из условий прохождения процедуры отраслевой аккредитации в Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан, что наделяет федерации правомочиями по развитию вида спорта на территории Республики Казахстан.

С полным списком федераций, получивших признание НОК РК, можно ознакомиться на сайте НОК РК.

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