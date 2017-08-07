Параллельная реальность российских паралимпийцев

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Российские паралимпийцы ровно год назад потеряли право выступать на международных соревнованиях. Пропущенная Паралимпиада в Рио-де-Жанейро, потерянные лицензии на участие в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане, отсутствие соревновательной практики и, как следствие, невозможность заработать себе на жизнь — ключевые последствия принятого решения в отношении людей с инвалидностью.

И не исключено, что на этом злоключения российских паралимпийцев не закончатся. В первых числах сентября руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) проведет заседание, на котором будет обсуждаться вопрос восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР). В случае отрицательного результата российские спортсмены фактически лишатся возможности выступать на предстоящей Паралимпиаде, которая пройдет с 9 по 18 марта 2018 года в Пхенчхане.

Причем разгребать последствия предстоит уже новому руководству МПК — дальнейшую судьбу российского паралимпийского движения будут решать люди, многие из которых спустя несколько дней после этого покинут свои должности. В их числе и президент организации Филип Крейвен, чей преемник будет избран на Генеральной ассамблее МПК в Абу-Даби.

Британский след

Совпадение это или нет, но российских спортсменов от международных стартов отстранили организации, возглавляемые британцами. Схожая история наблюдается и в легкой атлетике, с той лишь разницей, что Международная ассоциация отстранила россиян на несколько месяцев раньше.

На днях в Лондоне прошел конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором российской стороне вновь было отказано в восстановлении. Причем перед ней были поставлены достаточно четкие требования, в числе которых предоставление доказательств того, что пожизненно отстраненные тренеры не работают со спортсменами; признание выводов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, в которых говорится о причастности госслужащих к созданию на территории России допинговой системы, или предоставление фактов, указывающих на обратное. И главное — полное восстановление работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое состоится не раньше ноября.

С учетом того, что IAAF и МПК консультируются у одной юридической конторы, есть опасения, что ведомая Крейвеном организация примет схожее решение. Которое не будет пересмотрено минимум до ноября, когда пройдет заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет рассмотрен вопрос приведения РУСАДА в соответствие с международными нормами. И это несмотря на то, что из более чем 60 пунктов дорожной карты, в соответствии с которой идет восстановление ПКР, невыполненными остаются единицы.

Парадоксальности ситуации добавляет тот факт, что для отстранения Международному комитету оказалось достаточно промежуточных выводов комиссии Макларена, которые были представлены 18 июля. Без суда, без желания выслушать доводы российской стороны, прямо по ходу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, за месяц до старта Паралимпиады.

Не в деньгах счастье

Решение оставить в силе отстранение национального комитета лишит практически всех российских паралимпийцев шанса выступить на Играх 2018 года. Пропустив зимний сезон, многие из них уже потеряли возможность отобраться на Паралимпиаду, поскольку не сумели выполнить квалификационный норматив. Международная сторона заявляет, что пойдет навстречу россиянам, однако на деле четкого механизма распределения квот до сих пор не выработано. А при условии, что отстранение будет оставаться в силе, допуск на Игры смогут получить считаные паралимпийцы.

Опять же, при условии, что Паралимпийский комитет России будет все-таки восстановлен до старта Игр. Что, по всей видимости, не в последнюю очередь будет зависеть от того, кто придет на смену Крейвену. На его пост претендуют четыре человека: Эндрю Парсонс (Бразилия), Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай). Если углубиться в геополитические процессы, то для российской стороны выгоднее увидеть на посту президента представителя Китая или Бразилии, победа кандидата от Канады или Дании вряд ли добавит вистов национальному комитету, особенно если давление на российский спорт продолжится.

В прошлом году альтернативой Паралимпийских игр для российских спортсменов стали соревнования, которые были организованы Министерством спорта РФ в Подмосковье. Успехи на этих соревнованиях позволили многим паралимпийцам получить от государства призовые, сопоставимые с теми, что они бы заработали за высокие результаты в Рио-де-Жанейро.

Уже объявлялось, что такая практика может быть использована снова, если российским паралимпийцам вновь придется пропустить Игры. Однако вряд ли эти блага смогут полностью компенсировать людям тот азарт, то ощущение праздника, ту дружескую атмосферу, которую они чувствуют на международных стартах. Материальная составляющая играет важную роль в жизни людей с инвалидностью, однако изначально большинство из них приходит в паралимпийский спорт не за этим. Для них это в первую очередь возможность вновь ощутить себя полноценной частью общества, реализовать себя в любом деле, поскольку нередко паралимпийцами становятся получившие тяжелые травмы спортсмены.

Артем Кузнецов.