Тони Гранато назначен главным тренером олимпийской сборной США по хоккею

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Генеральным менеджером команды будет Джим Джоханнсон. Ассистентами Гранато назначены Кит Аллэйн, Крис Челиос, Рон Ролстон и Скотт Янг.

Гранато в качестве главного тренера возглавлял клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш». В бытность игрока Гранато один раз участвовал в Матче звезд НХЛ и становился обладателем награды «Билл Мастертон Трофи», вручаемой хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Ранее было объявлено, что НХЛ не отпустит игроков лиги на Олимпиаду в Пхенчхане. Таким образом, ведущие игроки сборной США не смогут помочь команде на Играх-2018.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Сборная США на Играх-2018 на групповом этапе сыграет с командами России, Словакии и Словении.