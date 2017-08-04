Картинка для слабовидящих. Что мы знаем о фильме Родченкова?

Премьера документального фильма «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля состоялась в январе этого года на кинофестивале Sundance в Парк-Сити. Скандала она не спровоцировала, но в картину поверили прокатчики. Ее выкупила компания Netflix — она и покажет премьеру в интернете по всему миру. Права на фильм обошлось прокатчику в пять миллионов долларов — крупнейшая сделка в истории документального кино.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Основной посыл картины известен по нашумевшей публикации в New York Times в мае 2016 года. Это допинговая система в России, работавшая, по мнению Родченкова, в том числе на Олимпиаде в Сочи — схема подмены проб через дырку в стене, алкогольно-допинговые коктейли для улучшения спортивных результатов, наконец, десятки спортсменов, которых Родченков считает соучастниками данных манипуляций. В отличие от газетной публикации, фильм ставит проблему допинга более глобально, не конценрируясь лишь на России. Но сути дела это не меняет.

Американский режиссер, ставивший на себе эксперименты в попытке подражать велогонщикам, которые увлекались запрещенными препаратами, зашел очень далеко. Его эксперимент превратился со временем в историю о том, как строилась якобы существовавшая в России система допинговых нарушений. Отправной точкой стало знакомство с российским ученым, экс-главой российской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который изначально помогал Фогелю осуществлять эксперименты по его перевоплощению в велогонщика-допингера.

В этом творческом тандеме «Икар» из картины-эксперимента превратился в документальный фильм, который наделал в мире много шума. Точнее, сам-то фильм был доступен пока что относительно узкой аудитории. Тем не менее, на вкус некоторых критиков он оказался шокирующим, но исключительно для несведущей публики. Основные моменты, упоминающиеся в фильме, появились в прессе задолго до экранизации «Икара». По информации о нарушениях были созданы комиссии в ВАДА и МОК. Доклад Ричарда Макларена летом прошлого года, составленный на основании показаний и материалов Родченкова, чуть не обернулся недопуском до Олимпиады в Рио всей сборной России и привел к дисквалификации всех наших паралимпийцев. И хотя со временем в докладе нашлись как нестыковки, так и явно противоречивые факты, он до сих пор является главным инструментом давления на нашу страну в спортивной политике.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР

Ничего нового в информационном плане выход «Икара» широкой публике не сулит. Однако же, как и планировалось создателями фильма, — картина рассчитана на эмоциональный эффект. Многие люди, не посвященные глубоко процессы антидопинга, а также в ситуацию вокруг Сочи, увидят глазами режиссера то, чего, возможно, не было на самом деле. Благодаря визуализации и некоторым творческим приемам поверить в сказанное будет куда легче, чем, если просто прочитать статью в газете.

Поскольку тема уже отгремела свое и уже не нова сама по себе, ждать бурной реакции на прокат фильма также не стоит. Многие захотят воздержаться от комментариев, поскольку буря в стакане воды уже разыгралась, и это было год назад. С тех пор в сфере борьбы с допингом в нашей стране произошли колоссальные перемены. Тем не менее, определенные ситуации, не самые приятные для России, все равно вероятны. Человеческий фактор никто не отменял, а расследования показаний Родченкова на уровне МОК еще продолжаются.

ОБЛИЧИТЕЛИ

Еще одна причина, почему от фильма Фогеля и Родченкова сенсаций ждать не стоит — это кинокритики. Они уже высказались об этой картине, и если бы им было что сказать по существу, они непременно бы упомянули наличие новых фактов, обличающих российскую антидопинговое систему. Однако в январе мы увидели только эмоциональные отзывы, и не более того. По большому счету «Икар» — лишь визуализация отгремевших скандалов. Картинка для слабовидящих — тех, кто еще не разглядел детали, а также, возможно, не сумел отличить правду от лжи. И здесь каждый будет решать сам, что является правдой, а что — ложью.

Пожалуй, может быть всего лишь одна причина, чтобы посмотреть фильм Фогеля. Эта причина — желание узнать, каким именно образом ситуацию интерпретирует Григорий Родченков, создавший одну из самых сложных и впечатляющих детективных допинговых историй. Если же вы не являетесь поклонником творчества Фогеля — Родченкова, пожалуй, смотреть совсем не обязательно. Все что нужно было знать для понимания ситуации, уже написали в прессе не раз, а эмоции оставим тем, кто заблудился в трех соснах.