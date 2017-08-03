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https://sport.mail.ru/news/olympics/30570347/
3 августа 2017, 9:01 | Олимпизм | ТАСС

WADA опубликовало список оставшихся критериев восстановления РУСАДА

ТАСС, 3 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть дорожной карты, в которой содержатся оставшиеся требования организации для восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующая информация появилась на официальном сайте WADA.

В частности одним из оставшихся требований является признание Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России результатов расследования Ричарда <span class=error>Макларена</span>. Увеличить
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В частности, одним из оставшихся критериев является признание РУСАДА, Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России (ОКР) результатов расследования главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.
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