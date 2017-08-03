WADA опубликовало список оставшихся критериев восстановления РУСАДА
ТАСС, 3 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть дорожной карты, в которой содержатся оставшиеся требования организации для восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующая информация появилась на официальном сайте WADA.
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В частности, одним из оставшихся критериев является признание РУСАДА, Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России (ОКР) результатов расследования главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.
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