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2 августа 2017, 15:47 | Олимпизм | ТАСС

Минспорт РФ намерен создать единую базу тренеров с информацией о повышении их квалификации

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Создание единой базы российских тренеров с информацией о том, где и когда они проходили переаттестацию, поможет сохранить перспективных специалистов. Об этом на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту заявил директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов.

<em>МОСКВА 2 августа. /ТАСС/. </em>Создание единой базы российских тренеров с информацией о том где и когда они проходили переаттестацию поможет сохранить перспективных специалистов. Об этом на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту заявил директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов. Увеличить
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Заседание состоялось в среду в здании Совета Федерации.

«Видится перспективной идея о создании единой базы тренеров, где можно посмотреть и посчитать, когда они проходили переаттестацию. Без этого инструментария мы будем терять перспективных специалистов. Требуется создание отраслевого совета профессиональной квалификации, организации независимой оценки квалификации специалистов в области», — сообщил Морозов.

«В этом плане необходимо затрагивать область дополнительного образования и повышения квалификации. Минспорт уже охватывает верхний слой тренерских кадров, то есть специалистов национальной сборной, которые проходят необходимую переподготовку. За пять лет в 23 подведомственных организациях прошли обучение 3500 человек. Мы хотим распространить эту практику и охватить организации спортивной подготовки», — добавил он.

Как отметил Морозов, система оплаты труда специалистов в области физической культуры и спорта уже претерпевает уравнивание между регионами. «Также необходимо сделать единые рекомендации по установлению на федеральном и местном уровнях системы оплаты труда. Не менее важным инструментом является соглашение между Минспортом и профсоюзом работников сферы физической культуры и спорта о нормированности часов занятости специалистов. Мы стремимся к единому стандарту и в этом отношении», — рассказал чиновник.

В рамках заседания было отмечено, что проблема диспропорции заработных плат тренеров и специалистов в различных регионах России будет решена с помощью субсидий. В следующем году на это будет выделено 250 миллионов рублей, а вся целевая статья, по прогнозам, потребует суммы в 850 миллионов рублей.
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Минспорт: Около 20% тренеров в России не имеют высшего профильного образования

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 20% тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, не имеют высшего профильного образования. Такую статистику на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту привел директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов.
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