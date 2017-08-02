Начато выдвижение кандидатов на награду МОК за успехи на тренерском поприще

Как отмечается в сообщении, приз будет вручаться ежегодно за выдающиеся достижения тренеров, завершивших карьеру, и их вклад в жизнь спортсменов-олимпийцев и олимпийское движение. Право выдвигать кандидатов получили международные спортивные федерации, национальные олимпийские комитеты, члены комиссий спортсменов МОК, члены МОК.

«Мы рады созданию новой тренерской награды МОК по рекомендации комиссии по взаимоотношениям спортсменов с людьми из их окружения (тренерами, менеджерами, спонсорами и так далее), — сказал глава комиссии Сергей Бубка. — Мы считаем атлетов центром нашей работы, тренеры являются ключевым звеном в окружении спортсменов, они доказывают это каждодневной работой. Эта награда позволит отметить фундаментальную роль тренеров и их значимость для поддержки атлетов».

Крайний срок выдвижения кандидатов — 15 сентября 2017 года.

Победителя определит комиссия, составленная из главы комиссии по взаимоотношениям спортсменов с людьми из их окружения, двумя членами МОК соответствующей профильной комиссии и двумя членами комиссии спортсменов МОК, выбранными президентом МОК.