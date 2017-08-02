Начато выдвижение кандидатов на награду МОК за успехи на тренерском поприще
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о старте выдвижения кандидатов на награду за достижения на тренерском поприще, учрежденной исполкомом организации в июле, сообщается на официальном сайте МОК.
Как отмечается в сообщении, приз будет вручаться ежегодно за выдающиеся достижения тренеров, завершивших карьеру, и их вклад в жизнь
«Мы рады созданию новой тренерской награды МОК по рекомендации комиссии по взаимоотношениям спортсменов с людьми из их окружения (тренерами, менеджерами, спонсорами и так далее), — сказал глава комиссии Сергей Бубка. — Мы считаем атлетов центром нашей работы, тренеры являются ключевым звеном в окружении спортсменов, они доказывают это каждодневной работой. Эта награда позволит отметить фундаментальную роль тренеров и их значимость для поддержки атлетов».
Крайний срок выдвижения кандидатов — 15 сентября 2017 года.
Победителя определит комиссия, составленная из главы комиссии по взаимоотношениям спортсменов с людьми из их окружения, двумя членами МОК соответствующей профильной комиссии и двумя членами комиссии спортсменов МОК, выбранными президентом МОК.
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