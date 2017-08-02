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2 августа 2017, 13:33 | Олимпизм | Sports.kz

В Караганде встретили призеров Сурдлимпийских игр

2 августа карагандинские спортсмены вернулись с XXIII Сурдлимпийских Игр, прошедших в турецком городе Самсун.

2 августа карагандинские спортсмены вернулись с XXIII Сурдлимпийских Игр прошедших в турецком городе <span class=error>Самсун</span>. Увеличить
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Карагандинскую область представили 11 спортсменов по пяти видам спорта: плавание, тхэквондо, каратэ, легкая атлетика, спортивное ориентирование. Трое из которых стали призерами Сурдлимпиады.

Так, карагандинки Елена Салмина и Валентина Антоненко стали бронзовыми призерами Сурдлимпийских игр по каратэ и тхэквондо, соответственно.

А Аян Абдраш, выступающий в весовой категории 58 кг, завоевал золото XXIII Сурдлимпийских Игр. Также Аян поделился своими планами: сейчас он хочет только отдохнуть и набраться сил для новых побед.

По словам мамы Аяна, Лауры Кашкынбековой, он с 4 класса занимается таэквондо, и к выбору сына мама относится положительно.

— Мы очень рады победе Аяна, — делится Лаура Кашкынбекова. — Это его труд, это работа тренеров и поддержка близких и, несомненно, его друзей. Пусть он и дальше побеждает, пусть с гордостью представляет нашу Караганду на спортивной арене.

Сурдлимпийские игры прошли в Самсуне с 18 по 31 июля. В Играх приняло участие порядка 100 стран. Казахстан представил делегацию из 78 человек. Спортсмены Казахстана выступили по 9 видам спорта: дзюдо, плавание, легкая атлетика, греко-римская борьба, борьба вольная, настольный теннис, каратэ, тхэквондо, спортивное ориентирование.

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