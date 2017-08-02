В Караганде встретили призеров Сурдлимпийских игр
2 августа карагандинские спортсмены вернулись с XXIII Сурдлимпийских Игр, прошедших в турецком городе Самсун.
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Карагандинскую область представили 11 спортсменов по пяти видам спорта: плавание, тхэквондо, каратэ, легкая атлетика, спортивное ориентирование. Трое из которых стали призерами Сурдлимпиады.
Так, карагандинки Елена Салмина и Валентина Антоненко стали бронзовыми призерами Сурдлимпийских игр по каратэ и тхэквондо, соответственно.
А Аян Абдраш, выступающий в весовой категории 58 кг, завоевал золото XXIII Сурдлимпийских Игр. Также Аян поделился своими планами: сейчас он хочет только отдохнуть и набраться сил для новых побед.
По словам мамы Аяна, Лауры Кашкынбековой, он с 4 класса занимается таэквондо, и к выбору сына мама относится положительно.
— Мы очень рады победе Аяна, — делится Лаура Кашкынбекова. — Это его труд, это работа тренеров и поддержка близких и, несомненно, его друзей. Пусть он и дальше побеждает, пусть с гордостью представляет нашу Караганду на спортивной арене.
Сурдлимпийские игры прошли в Самсуне с 18 по 31 июля. В Играх приняло участие порядка 100 стран. Казахстан представил делегацию из 78 человек. Спортсмены Казахстана выступили по 9 видам спорта: дзюдо, плавание, легкая атлетика,
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