В Караганде встретили призеров Сурдлимпийских игр

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Карагандинскую область представили 11 спортсменов по пяти видам спорта: плавание, тхэквондо, каратэ, легкая атлетика, спортивное ориентирование. Трое из которых стали призерами Сурдлимпиады.

Так, карагандинки Елена Салмина и Валентина Антоненко стали бронзовыми призерами Сурдлимпийских игр по каратэ и тхэквондо, соответственно.

А Аян Абдраш, выступающий в весовой категории 58 кг, завоевал золото XXIII Сурдлимпийских Игр. Также Аян поделился своими планами: сейчас он хочет только отдохнуть и набраться сил для новых побед.

По словам мамы Аяна, Лауры Кашкынбековой, он с 4 класса занимается таэквондо, и к выбору сына мама относится положительно.

— Мы очень рады победе Аяна, — делится Лаура Кашкынбекова. — Это его труд, это работа тренеров и поддержка близких и, несомненно, его друзей. Пусть он и дальше побеждает, пусть с гордостью представляет нашу Караганду на спортивной арене.