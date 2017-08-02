Опрос: Большинство жителей Лос-Анджелеса поддерживают проведение Олимпиады в 2028 г
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Подавляющее большинство жителей округа Лос-Анджелес одобряют проведение летних Олимпийских игр в городе в 2028 году, свидетельствуют данные опроса, организованного университетом Лойола Мэримаунт, сообщает Синьхуа.
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Около 83% респондентов сообщили, что хотели бы, чтобы
В опросе, проведенном
Жители, поддержавшие заявку города на проведение Игр, наиболее часто мотивировали свое мнение ожидаемой экономической выгодой для округа.
Кроме того, 70% опрошенных сообщили, что планируют посетить соревнования, 21% жителей намеревается уехать из города на время Игр.
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