Опрос: Большинство жителей Лос-Анджелеса поддерживают проведение Олимпиады в 2028 г

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лос-Анджелес и Париж были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр 2024 или 2028 годов. В понедельник было объявлено, что Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение Игр-2028.

Около 83% респондентов сообщили, что хотели бы, чтобы Лос-Анджелес стал столицей Олимпиады в 2028 году. В прошлом году аналогичный опрос показал, что 88% жителей выступают за проведение Игр в 2024 году.

В опросе, проведенном 13—18 июля , приняли участие 600 человек, отвечавших на вопросы по телефону и в интернете. Согласно результатам исследования, 54% респондентов полностью поддерживают проведение Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году, 29% отчасти поддерживают, 9% в некоторой степени выступают против того, чтобы город принял Олимпиаду, 8% — категорически против.

Жители, поддержавшие заявку города на проведение Игр, наиболее часто мотивировали свое мнение ожидаемой экономической выгодой для округа.

Кроме того, 70% опрошенных сообщили, что планируют посетить соревнования, 21% жителей намеревается уехать из города на время Игр.