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2 августа 2017, 10:44 | Олимпизм | Р-Спорт

Опрос: Большинство жителей Лос-Анджелеса поддерживают проведение Олимпиады в 2028 г

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Подавляющее большинство жителей округа Лос-Анджелес одобряют проведение летних Олимпийских игр в городе в 2028 году, свидетельствуют данные опроса, организованного университетом Лойола Мэримаунт, сообщает Синьхуа.

<em>МОСКВА 2 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Подавляющее большинство жителей округа <nobr>Лос-Анджелес</nobr> одобряют проведение летних Олимпийских игр в городе в 2028 году свидетельствуют данные опроса организованного университетом <span class=error>Лойола</span> Мэримаунт сообщает <span class=error>Синьхуа</span>. Увеличить
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Лос-Анджелес и Париж были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр 2024 или 2028 годов. В понедельник было объявлено, что Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение Игр-2028.

Около 83% респондентов сообщили, что хотели бы, чтобы Лос-Анджелес стал столицей Олимпиады в 2028 году. В прошлом году аналогичный опрос показал, что 88% жителей выступают за проведение Игр в 2024 году.

В опросе, проведенном 13—18 июля, приняли участие 600 человек, отвечавших на вопросы по телефону и в интернете. Согласно результатам исследования, 54% респондентов полностью поддерживают проведение Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году, 29% отчасти поддерживают, 9% в некоторой степени выступают против того, чтобы город принял Олимпиаду, 8% — категорически против.

Жители, поддержавшие заявку города на проведение Игр, наиболее часто мотивировали свое мнение ожидаемой экономической выгодой для округа.

Кроме того, 70% опрошенных сообщили, что планируют посетить соревнования, 21% жителей намеревается уехать из города на время Игр.
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