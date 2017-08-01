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1 августа 2017, 15:00 | Олимпизм | Р-Спорт

Новозеландец Грэм Стил возглавит Институт национальных антидопинговых организаций

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Новозеландец Грэм Стил станет новым исполнительным директором Института национальных антидопинговых организаций (iNADO), сообщается на официальной странице iNADO в социальной сети Facebook.

Как сообщается, Стил приступит к своим обязанностям с начала следующего года и сменит на посту главы iNADO канадца Жозефа де Пенсье, который доработает в данной должности до конца 2017 года. Стил будет участвовать в работе конгресса iNADO наряду с де Пенсье, где канадец начнет передавать дела новому главе организации. Конгресс пройдет в немецком Бонне в октябре-ноябре 2017 года.

Ранее 61-летний Стил, бывший волейболист, возглавлял в Новой Зеландии комитет по противодействию наркотикам в спорте.
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