Очередной фильм Зеппельта о допинге будет показан в четверг
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Немецкий тележурналист Хайо Зеппельт анонсировал свой новый фильм о допинге.
«Эксплуатация, допинг, пустые обещания в легкой атлетике: от Африки до Германии. Новая часть фильма ARD “ДОПИНГ TOP SECRET” выйдет 3 августа», — написал Х. Зеппельт в своем Twitter.
Ранее он уже снял ряд фильмов о допинге в спорте, в частности, его работы легли в основу обвинений в адрес России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Первое расследование о систематическом применении запрещенных веществ российскими легкоатлетами было показано декабре 2014 года. Далее последовала серия других фильмов на этом же канале, что повлекло расследование ВАДА и санкции в отношении российской легкой атлетики.
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