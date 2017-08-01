Очередной фильм Зеппельта о допинге будет показан в четверг

«Эксплуатация, допинг, пустые обещания в легкой атлетике: от Африки до Германии. Новая часть фильма ARD “ДОПИНГ TOP SECRET” выйдет 3 августа», — написал Х. Зеппельт в своем Twitter.

Ранее он уже снял ряд фильмов о допинге в спорте, в частности, его работы легли в основу обвинений в адрес России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Первое расследование о систематическом применении запрещенных веществ российскими легкоатлетами было показано декабре 2014 года. Далее последовала серия других фильмов на этом же канале, что повлекло расследование ВАДА и санкции в отношении российской легкой атлетики.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Exploitation, doping, empty promises in athletics: from Africa to Germany. Another part of ARD's DOPING TOP SECRET: August 3rd, 22.45 h</p>— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) <a href="https://twitter.com/hajoseppelt/status/892304931880927232">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>