Макрон: Заявка Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2028 — положительный сигнал для Парижа
ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон положительно воспринял решение властей
Лос-Анджелеса подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года, что фактически оставляет Париж единственным претендентом на организацию Олимпиады 2024 года. Этот вопрос глава республики обсудил в телефонной беседе с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, сообщили во вторник в Елисейском дворце.
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«Франция приняла к сведению решение
В понедельник
«МОК приветствует это решение заявочного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в
Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.
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