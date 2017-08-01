Международный паралимпийский комитет поддерживает заявку Лос-Анджелеса на ОИ-2028

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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) в понедельник объявила, что Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. В июне исполком МОК принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад (2024 и 2028 гг.), кандидатами являются Париж и Лос-Анджелес. Ранее Лос-Анджелес и Париж подавали заявки только на проведение Игр в 2024 году.

«Все паралимпийское движение приветствует решение Лос- Анджелеса провести Олимпийские и Паралимпийские игры в 2018 году, — сказал глава МПК Филип Крэйвен. — Это фактически означает, что Париж будет проводить Игры 2024 года. С самого начала МПК сильно впечатлило желание как Лос- Анджелеса, так и Парижа провести Олимпийские и Паралимпийские игры. Оба города тесно взаимодействуют с МПК в течение последних 18 месяцев, чтобы разработать и улучшить паралимпийские аспекты своих заявок».

Ранее отмечалось, что МОК и Лос-Анджелес заключили соглашение, по которому МОК выделит городу взнос для подготовки к проведению Игр в размере $1,8 млрд. «МПК приветствует решение МОК внести взносы в оргкомитет Лос- Анджелеса общей оценочной стоимостью $1,8 млрд в связи с более длительным периодом планирования. Чем скорее мы сможем начать работу с США, тем лучше для паралимпийского движения», — добавил Крэйвен.