Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30551110/
1 августа 2017, 12:19 | Олимпизм | ТАСС

Международный паралимпийский комитет поддерживает заявку Лос-Анджелеса на ОИ-2028

ТАСС, 1 августа. Международный паралимпийский комитет (МПК) выразил поддержку заявке Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

<nobr>Лос-Анджелес</nobr> в понедельник подал официальную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) в понедельник объявила, что Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. В июне исполком МОК принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад (2024 и 2028 гг.), кандидатами являются Париж и Лос-Анджелес. Ранее Лос-Анджелес и Париж подавали заявки только на проведение Игр в 2024 году.

«Все паралимпийское движение приветствует решение Лос- Анджелеса провести Олимпийские и Паралимпийские игры в 2018 году, — сказал глава МПК Филип Крэйвен. — Это фактически означает, что Париж будет проводить Игры 2024 года. С самого начала МПК сильно впечатлило желание как Лос- Анджелеса, так и Парижа провести Олимпийские и Паралимпийские игры. Оба города тесно взаимодействуют с МПК в течение последних 18 месяцев, чтобы разработать и улучшить паралимпийские аспекты своих заявок».

Ранее отмечалось, что МОК и Лос-Анджелес заключили соглашение, по которому МОК выделит городу взнос для подготовки к проведению Игр в размере $1,8 млрд. «МПК приветствует решение МОК внести взносы в оргкомитет Лос- Анджелеса общей оценочной стоимостью $1,8 млрд в связи с более длительным периодом планирования. Чем скорее мы сможем начать работу с США, тем лучше для паралимпийского движения», — добавил Крэйвен.

Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме. Лос-Анджелес принимал Олимпиаду в 1932 и 1984 годах. Летние Олимпийские игры в последний раз в США проводились в Атланте (штат Джорджия) в 1996 году, а зимние — в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в 2002 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Макрон: Заявка Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2028 — положительный сигнал для Парижа

Макрон: Заявка Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2028 — положительный сигнал для Парижа

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон положительно воспринял решение властей Лос-Анджелеса подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года, что фактически оставляет Париж единственным претендентом на организацию Олимпиады 2024 года. Этот вопрос глава республики обсудил в телефонной беседе с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, сообщили во вторник в Елисейском дворце.
Еще 7 новостей  Все новости

Международный паралимпийский комитет поддерживает заявку Лос-Анджелеса на ОИ-2028

Александр Егоров: судья верно наказал "Краснодар" пенальти в матче со "Спартаком"

ХК "Автомобилист" заявил о пропаже вещей из раздевалки на арене в Нижнем Новгороде

Международный паралимпийский комитет поддерживает заявку Лос-Анджелеса на ОИ-2028

Александр Егоров: судья верно наказал "Краснодар" пенальти в матче со "Спартаком"