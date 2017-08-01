Международный паралимпийский комитет поддерживает заявку Лос-Анджелеса на ОИ-2028
ТАСС, 1 августа. Международный паралимпийский комитет (МПК) выразил поддержку заявке
Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба МПК.
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«Все паралимпийское движение приветствует решение Лос- Анджелеса провести Олимпийские и Паралимпийские игры в 2018 году, — сказал глава МПК Филип Крэйвен. — Это фактически означает, что Париж будет проводить Игры 2024 года. С самого начала МПК сильно впечатлило желание как Лос- Анджелеса, так и Парижа провести Олимпийские и Паралимпийские игры. Оба города тесно взаимодействуют с МПК в течение последних 18 месяцев, чтобы разработать и улучшить паралимпийские аспекты своих заявок».
Ранее отмечалось, что МОК и
Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.
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