Лос-Анджелес и Париж поделили Игры

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Ситуация со столицами Олимпиад 2024 и 2028 года окончательно разрешилась еще до официальной даты объявления итогов выборов.

Изначально узнать города, которым будут отданы главные летние старты четырехлетия в 2024 и 2028 годах, мировая общественность должна была 13 сентября на 130-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Перу Лиме.

Впрочем, сам МОК давно работал над тем, чтобы выборы как таковые не состоялись. К настоящему моменту в качестве кандидатов на проведение Олимпиад в 2024 и 2028 годах оставалось всего два города — Париж и Лос-Анджелес.

Учитывая принцип ротации континентов, исповедуемый Международным олимпийским комитетом, а также тот факт, что в 2016 году летняя Олимпиада прошла в бразильском Рио-де-Жанейро, а четыре года спустя Игры состоятся в японском Токио, спортивные чиновники планировали отдать Олимпиаду-2024 Парижу, а следующий главный старт четырехлетия — Лос-Анджелесу.

Загвоздка заключалась лишь в том, что сами американцы рассчитывали провести Игры уже в 2024 году и долгое время отклоняли возможность отказа от борьбы за ближайшую возможную Олимпиаду в пользу проведения Игр четыре года спустя.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти 30 июля говорил лишь о прогрессе в переговорах, анонсируя официальное заключение соглашения в конце текущей недели.

«Соглашение может быть достигнуто уже в пятницу, 4 августа. С точки зрения управления рисками, проведение Игр в 2028 году более выгодно для Лос-Анджелеса. Риски, связанные с проведением Игр-2028 в нашем городе, минимальные, поэтому мы предпочли именно этот год», — заявил Гарсетти Los Angeles Times.

Впрочем, уже 31 июля МОК подтвердил договоренность с городским чиновниками главного города Калифорнии, объявив на своем официальном сайте, что Город Ангелов официально выдвинул свою кандидатуру на проведение Олимпиады — 2028, а Парижу, таким образом, достанутся Игры — 2024.

Кроме того, в заявлении МОК, опубликованном 31 июля, говорится, что Комитет выделит Лос-Анджелесу на подготовку к проведению Игр $1,8 млрд.

«Несмотря на то, что разумным решением будет выбрать Лос-Анджелес для проведения Игр в 2024 году, мы вряд ли проведем Олимпиаду-2024, — говорил по этому поводу Гарсетти еще пару дней назад.

— С точки зрения финансов проведение Игр в 2028 году столь привлекательно, что было бы глупо отказываться.

Если в Париже пройдет один из турниров в 2028 или 2024 году, то второй примем мы.

Изначально на Олимпиаду 2024 года претендовали шесть городов, а планировали подать заявку еще более десяти, включая российский Санкт-Петербург, но в итоге кто-то даже не стал выдвигать свою кандидатуру на проведение Игр, а венгерский Будапешт, немецкий Гамбург, американский Бостон и украинский Харьков сняли свои заявки уже после выдвижения сами.

Список желающих провести Игры в 2028 году поначалу также был очень большой, а от России, кроме Санкт-Петербурга, рассматривали возможность подачи заявки Москва, Сочи и Казань, но в итоге как реальные кандидаты также остались Париж и Лос-Анджелес.

Учитывая, что последние европейские Игры прошли в 2012 году в Лондоне, а Америка принимала Олимпиаду-2016, для МОК было лучше отдать первую по хронологии Олимпиаду Парижу, а уже следующую — Лос-Анджелесу.

Интересно, что и французский, и американский города принимали главное летнее спортивное событие четырехлетия по два раза, но если в столице Франции Олимпиады проходили в 1900 и 1924 годах, то в ЛА — в 1932 и 1984 (когда на Игры не полетели из-за ответного бойкота страны социалистического лагеря).

На анонсированное соглашение между американским городом и МОК не повлияла даже новость от 13 июля, когда студенты и посетители Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе были эвакуированы в связи с угрозой взрыва бомбы.

Кампус Калифорнийского университета Лос-Анджелеса является частью заявки города на проведение Олимпиады — в нем должны расположиться олимпийская и паралимпийская деревни.

Впрочем, после 2,5-часовой проверки эвакуированные студенты и преподаватели смогли вернуться в здание, так как никакой угрозы полицейскими обнаружено не было.