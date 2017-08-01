Лос-Анджелес и Париж поделили Игры
Международный олимпийский комитет (МОК) и мэрия американского
Лос-Анджелеса достигли договоренности о том, что город примет Олимпиаду — 2028. Таким образом, Лос-Анджелес снимет свою кандидатуру на проведение Игр 2024 года, которые теперь без борьбы достанутся столице Франции Парижу.
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Ситуация со столицами Олимпиад 2024 и 2028 года окончательно разрешилась еще до официальной даты объявления итогов выборов.
Изначально узнать города, которым будут отданы главные летние старты четырехлетия в 2024 и 2028 годах, мировая общественность должна была 13 сентября на 130-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Перу Лиме.
Впрочем, сам МОК давно работал над тем, чтобы выборы как таковые не состоялись. К настоящему моменту в качестве кандидатов на проведение Олимпиад в 2024 и 2028 годах оставалось всего два города — Париж и
Учитывая принцип ротации континентов, исповедуемый Международным олимпийским комитетом, а также тот факт, что в 2016 году летняя Олимпиада прошла в бразильском
Загвоздка заключалась лишь в том, что сами американцы рассчитывали провести Игры уже в 2024 году и долгое время отклоняли возможность отказа от борьбы за ближайшую возможную Олимпиаду в пользу проведения Игр четыре года спустя.
Мэр
«Соглашение может быть достигнуто уже в пятницу, 4 августа. С точки зрения управления рисками, проведение Игр в 2028 году более выгодно для
Впрочем, уже 31 июля МОК подтвердил договоренность с городским чиновниками главного города Калифорнии, объявив на своем официальном сайте, что Город Ангелов официально выдвинул свою кандидатуру на проведение Олимпиады — 2028, а Парижу, таким образом, достанутся Игры — 2024.
Кроме того, в заявлении МОК, опубликованном 31 июля, говорится, что Комитет выделит
«Несмотря на то, что разумным решением будет выбрать
— С точки зрения финансов проведение Игр в 2028 году столь привлекательно, что было бы глупо отказываться.
Если в Париже пройдет один из турниров в 2028 или 2024 году, то второй примем мы.
Изначально на Олимпиаду 2024 года претендовали шесть городов, а планировали подать заявку еще более десяти, включая российский
Список желающих провести Игры в 2028 году поначалу также был очень большой, а от России, кроме
Учитывая, что последние европейские Игры прошли в 2012 году в Лондоне, а Америка принимала Олимпиаду-2016, для МОК было лучше отдать первую по хронологии Олимпиаду Парижу, а уже следующую —
Интересно, что и французский, и американский города принимали главное летнее спортивное событие четырехлетия по два раза, но если в столице Франции Олимпиады проходили в 1900 и 1924 годах, то в ЛА — в 1932 и 1984 (когда на Игры не полетели
На анонсированное соглашение между американским городом и МОК не повлияла даже новость от 13 июля, когда студенты и посетители Калифорнийского университета в
Кампус Калифорнийского университета
Впрочем, после 2,5-часовой проверки эвакуированные студенты и преподаватели смогли вернуться в здание, так как никакой угрозы полицейскими обнаружено не было.
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