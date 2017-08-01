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1 августа 2017, 10:11 | Олимпизм | Sports.kz

Победитель и призеры XXIII Сурдлимпийских игр прибыли в Алматы

В 5.25 утра по местному времени в аэропорт Алматы прилетели победитель и призеры Сурдлимпийских игр. Казахстанская сборная с 7 медалями закончили соревнования на 25 месте. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

В 5.25 утра по местному времени в аэропорт <span class=error>Алматы</span> прилетели победитель и призеры Сурдлимпийских игр. Казахстанская сборная с 7 медалями закончили соревнования на 25 месте. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. Увеличить
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В нашей копилке 1 «золото», 1 «серебро» и 5 бронзовых медалей. Это самый лучший результат нашей сборной за всю историю участия в Сурдлимпийских играх.

Аян Абдраш в весе до 58 кг завоевал золотую медаль по таеквондо, дзюдоист Канапьянов Шаяхмет выступающий в весовой категории 66 кг звоевал «серебро» Сурдлимпийских игр, Валентина Антоненко выступающая в весе до 68 кг по таеквондо получила «бронзу», борец Хайтархан Шонгу в весе до 130 кг выиграл «бронзу» по греко-римской борьбе, Елена Салмина выступающая в весе до 61 кг по каратэ завоевала бронзовую медаль, также борец вольного стиля Асылжан Тажиев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 97 кг.

В командной игре по настольному теннису Казахстан завоевал «бронзу» Сурдлимпийских игр. Честь Казахстана защищали серебряные призеры чемпионата мира 2016 года среди спортсменов с нарушением слуха Данияр Искендиров, Канат Конкубаев и Гаип Данияров.

Напомним, XXIII Сурдлимпийские игры проходили в городе Самсуне (Турция) с 18 по 30 июля. В соревнованиях участвовали более трех тысяч спортсменов с нарушением слуха, а Казахстан на главном соревнований четырехлетия представляли 50 спортсменов в 9 видах спорта. Это вольная и греко-римская борьба, самбо, легкая атлетика, плавание, таеквондо, настольный теннис и спортивное ориентирование.

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