Победитель и призеры XXIII Сурдлимпийских игр прибыли в Алматы

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В нашей копилке 1 «золото», 1 «серебро» и 5 бронзовых медалей. Это самый лучший результат нашей сборной за всю историю участия в Сурдлимпийских играх.

Аян Абдраш в весе до 58 кг завоевал золотую медаль по таеквондо, дзюдоист Канапьянов Шаяхмет выступающий в весовой категории 66 кг звоевал «серебро» Сурдлимпийских игр, Валентина Антоненко выступающая в весе до 68 кг по таеквондо получила «бронзу», борец Хайтархан Шонгу в весе до 130 кг выиграл «бронзу» по греко-римской борьбе, Елена Салмина выступающая в весе до 61 кг по каратэ завоевала бронзовую медаль, также борец вольного стиля Асылжан Тажиев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 97 кг.

В командной игре по настольному теннису Казахстан завоевал «бронзу» Сурдлимпийских игр. Честь Казахстана защищали серебряные призеры чемпионата мира 2016 года среди спортсменов с нарушением слуха Данияр Искендиров, Канат Конкубаев и Гаип Данияров.