Армейские международные игры «АрМИ-2017» стартовали в Казахстане

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Церемонию по случаю старта Игр уже традиционно открыл торжественный марш оркестра Министерства обороны РК и поднятие флага «АрМИ-2017». С началом соревнований участников и гостей поздравил министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков. Он отметил, что с каждым годом география стран-участниц расширяется, что свидетельствует о повышении уровня боевой подготовки военнослужащих и укреплении дружественных отношений между государствами.

«Проведение Армейских международных игр является основой истинного боевого братства и человеческой дружбы, находит достойную поддержку со стороны Президента страны — Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан. Армейские игры — уникальное мероприятие международного масштаба, которое мало чем отличается от крупнейших мировых спортивных первенств. Для нас дело чести провести их в Казахстане на самом высоком уровне. Через масштабные передовые состязания в истории нашей армии мы хотим донести до всего мира казахстанскую формулу толерантности и развития. Отрадно осознавать, что сегодня существует возможность развития профессиональных навыков, проявления боевого мастерства, военной выручки, мужества и стойкости», — сказал министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков.

Во время церемонии открытия для гостей и участников была организована зрелищная программа в исполнении казахстанских барабанщиков, домбристов, танцевальных коллективов и военного оркестра МО РК, которые выступили в сопровождении современной боевой техники БКМ «Арлан» и танков Т-72Б.

Театрализованное представление конного шоу позволило зарубежным гостям ощутить всю самобытность и глубину истории казахского народа.

После чего, рота десантников продемонстрировала захватывающие дух приемы рукопашного боя с оружием. Не обошлось и без зажигательных танцев военнослужащих и ярких музыкальных выступлений. Во время открытия в этот день каждая из 18 стран представила свои команды в военном параде.

Кульминацией торжественного открытия стали показные выступления пилотажных групп на состоящих на вооружении казахстанской армии боевых самолетах и вертолетах.

«Мы будем состязаться в конкурсе “Мастера артиллерийского огня”. Готовились к соревнованиям мы на протяжении 3−4 месяцев, уже с мая работаем на этой базе. Надеемся на победу, в прошлом году мы занимали первые места, поэтому ставка тоже на это. Условия у нас равные, техника тоже, все завит от опыта и подготовки каждой команды, но мы в своих силах уверены», — поделился старший сержант Фархат Фарисов.

В этом году Армейские игры пройдут на территории пяти государств — России, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и Китая. Всего в программе заявлено 28 конкурсов. В Казахстане игры состоятся с 1 по 9 августа. В рамках АрМИ-2017 на военной базе «Отар» пройдут конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнование расчетов БПЛА». Состязаться за звание лучших будут представители 20 стран мира: Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Венесуэла, Греция, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Российская Федерация, Таиланд, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. В общей сложности в трех конкурсах примут участие около 400 человек.

Отметим, Армейские международные игры впервые прошли в Казахстане в прошлом году, где наша команда стала второй после России, третье место досталось военнослужащим из Китая. За несколько лет существования «АрМИ» стали новым символом международного сотрудничества, обмена опытом боевой подготовки, а также залогом мира и солидарности.

Сами игры будут транслироваться на сайте Министерства обороны РК и телеканале Kazsport.