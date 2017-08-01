Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30547737/
1 августа 2017, 7:49 | Олимпизм | ТАСС

Гарсетти: МОК считает самой удачной заявку Лос-Анджелеса на Олимпиаду-2028

ТАСС, 1 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) однозначно считает самой удачной заявку американского города Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

<em>ТАСС 1 августа. </em>Международный олимпийский комитет (МОК) однозначно считает самой удачной заявку американского города <nobr>Лос-Анджелеса</nobr> на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил в понедельник на <nobr>пресс-конференции</nobr> мэр <nobr>Лос-Анджелеса</nobr> <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Гарсетти</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Наши усилия не были напрасны и наконец оправдались. Это говорю не я, а члены МОК, с которыми я неоднократно встречался. Они каждый раз заявляли, что никогда не видели столь удачной заявки», — подчеркнул глава города.

«Лос-Анджелес завоевал главную награду. Он проведет у себя снова Олимпийские игры», — отметил Гарсетти. Он уточнил, что проект проведения Игр-2028 при планах расходования сотен миллионов долларов учитывает два главных момента: рачительное использование средств налогоплательщиков города и обеспечение доступа к спортивным занятиям для каждого подростка мегаполиса и его пригородов.

Лос-Анджелес принимал Олимпиаду в 1932 и 1984 годах. Летние Олимпийские игры в последний раз в США проводились в Атланте (штат Джорджия) в 1996 году, а зимние — в Солт-Лейк- Сити (штат Юта) в 2002 году.

Пресс-служба МОК в понедельник объявила, что Лос- Анджелес подал официальную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. В июне исполком МОК принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад (2024 и 2028), кандидатами являются Париж и Лос-Анджелес. Ранее Лос- Анджелес и Париж подавали заявки только на проведение Игр в 2024 году.

Отмечается, что МОК и Лос-Анджелес заключили соглашение, по которому МОК выделит городу взнос для подготовки к проведению Игр в размере 1,8 млрд долларов. Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Антидопинговая комиссия отметила год работы

Антидопинговая комиссия отметила год работы

Вчера в здании Олимпийского комитета России состоялась пресс-конференция Александра Жукова и Виталия Смирнова, посвященная итогам первого года работы Независимой общественной антидопинговой комиссии и основным направлениям ее дальнейшей деятельности.
Еще 7 новостей  Все новости

IAAF считает, что российская легкая атлетика еще не выполнила все условия восстановления

Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение Олимпиады 2028 года

Вновь с характером: "Спартак" одержал первую победу в текущем сезоне РФПЛ

IAAF считает, что российская легкая атлетика еще не выполнила все условия восстановления

Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение Олимпиады 2028 года