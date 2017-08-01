Гарсетти: МОК считает самой удачной заявку Лос-Анджелеса на Олимпиаду-2028
ТАСС, 1 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) однозначно считает самой удачной заявку американского города
Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Наши усилия не были напрасны и наконец оправдались. Это говорю не я, а члены МОК, с которыми я неоднократно встречался. Они каждый раз заявляли, что никогда не видели столь удачной заявки», — подчеркнул глава города.
«Лос-Анджелес завоевал главную награду. Он проведет у себя снова Олимпийские игры», — отметил Гарсетти. Он уточнил, что проект проведения Игр-2028 при планах расходования сотен миллионов долларов учитывает два главных момента: рачительное использование средств налогоплательщиков города и обеспечение доступа к спортивным занятиям для каждого подростка мегаполиса и его пригородов.
Отмечается, что МОК и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter