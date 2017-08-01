Антидопинговая комиссия отметила год работы

Борьба с допингом — вообще не то дело, которое изобилует праздничными датами. Здесь сплошь трудовые будни с трудностями и проблемами на каждом шагу. Комиссия Смирнова, которая создавалась накануне старта Олимпийских игр в Рио в условиях полнейшего цейтнота, за прошедший год сумела прочно встать на ноги и отметиться рядом важных достижений. Основное из них — Национальный план по борьбе с допингом, который был впервые принят в нашей стране. План должен быть реализован уже в течение 2017 года.

РОССИЯ, США И ФРАНЦИЯ ПРОВЕДУТ МАТЧЕВЫЕ ВСТРЕЧИ

Помимо допинговой темы Смирнов и Жуков вышли на пресс-конференцию с очень интересной идеей. Наши члены МОК — почетный и действующий — предлагают возродить традицию проведения матчевых встреч. В качестве старта обсуждаются матчи по фехтованию и дзюдо с Францией и по вольной борьбе и гимнастике — с командой США. Причем обсуждаются уже на государственном уровне.

— Нам кажется, что проведение матчей на высшем уровне с участием сильнейших спортсменов было бы очень интересно, — сказал глава ОКР Александр Жуков. — У нас с Виталием Георгиевичем была беседа, в том числе и с президентом Франции. Мы бы хотели провести матч по фехтованию и дзюдо: один в Париже, другой в Москве. В свое время такие матчи проводились и вызывали огромный интерес. С американцами мы тоже поговорили, предложение вызвало весьма позитивный отклик. Теперь остались технические детали. Мы работаем над тем, чтобы организовать такие соревнования.

Идея снять напряжение с помощью красивого турнира на самом деле не нова. Матчевые встречи СССР — США по легкой атлетике в свое время имели огромный успех. А в 2012-м исполнилось 50 лет с момента первого матча между командами СССР и Франции по дзюдо. Тогда, накануне Игр-64 в Токио, именно французы приехали, чтобы научить наших экс-самбистов премудростям нового вида спорта. И как ни странно, советские спортсмены все равно умудрились победить.

— США и Франция были выбраны не случайно, это две страны, которые претендуют на будущие Олимпийские игры, — заметил Виталий Смирнов. — Плюс это ключевые страны в мировом спортивном рейтинге. Я был свидетелем матча по легкой атлетике в 1964 году, когда в Лужниках не было ни одного свободного места. Вышли две шеренги спортсменов и шли рядом в обнимку, реакция публики была невероятная… Мы не ставим задачу кого-то обыграть, главное — проявить искусство. Мы хотим, чтобы элита продемонстрировала, что спорт прекрасен, что в спорте нет места обману, это пропаганда дружбы, взаимопонимания. Соревнования пройдут под патронатом глав государств. Насколько я знаю, наш президент тоже это поддерживает. Мы надеемся, это будет наш вклад в дело улучшения взаимного доверия.

КАК ЛЕГКОАТЛЕТАМ ОТСТОЯЛИ ФЛАГ

Нельзя было не упомянуть об итогах двух крупнейших турниров, которые в воскресенье завершились в Венгрии, — чемпионата мира по водным видам спорта и Европейского юношеского олимпийского фестиваля. На обоих российская команда выступила выше всяких похвал. Пловцы показали лучший результат за долгие годы, завоевав три золотые медали. А участники фестиваля в Дьере записали на свой счет целых 30 побед.

— Наша команда в Дьере участвовала почти везде и выступила блестяще, — сказал Жуков. — Я был в последний день на соревнованиях, они прошли на очень высоком уровне, в том числе и с точки зрения организации. Полные трибуны были почти везде. Перечислять можно почти всех наших спортсменов, отрыв от второго места получился колоссальный. Около 70 процентов из тех ребят, кто приехал, получили медали. Андрей Минаков и Полина Невмовенко из Санкт-Петербурга завоевали по 6 золотых медалей в плавании, и это мне напомнило фестивали, где несколько лет назад выигрывали медали Антон Чупков и Евгений Рылов. А теперь они уже стали чемпионами на взрослом чемпионате мира.

Тут стоит отметить и еще одну важную победу России в контексте фестиваля, которая была одержана за пределами спортивных объектов. Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) изначально настаивала на том, чтобы наши легкоатлеты выступали в Дьере под нейтральным флагом. Однако в ходе переговоров с ИААФ и Европейским олимпийским комитетом нам удалось убедить чиновников, что это неправильно. Если российская сборная представлена на турнире в других видах спорта, то вычеркнуть из нее легкоатлетов технически невозможно.

— В итоге ИААФ согласилась, чтобы легкоатлеты были членами команды, — заметил Жуков. — Они хорошо выступили, выиграли несколько медалей.

Остается только надеяться, что переговоры с МОК и другими организациями по поводу восстановления России и участия наших спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане завершатся столь же позитивно.

ОКР ПОСТОЯННО КОНТАКТИРУЕТ С МОК И ВАДА

— Я очень признателен Президенту нашей страны за доверие, которое было нам оказано, и постоянную поддержку, — заявил Виталий Смирнов. — Президент неоднократно давал возможность с ним общаться, докладывать о делах. Мы ставили и решали определенные вопросы, потому что без мощного административного ресурса порой это было невозможно. Конечно, я благодарен членам нашей комиссии, которые в своем сверхзанятом графике находили время и силы для обсуждения наших проблем. Мы постоянно контактируем с Международным олимпийским комитетом, ВАДА, международными федерациями.

После того как Российское антидопинговое агентство РУСАДА получило право возобновить тестирование, комиссия Смирнова займется контролем над выполнением Национального плана. Список мер для его реализации уже утвержден правительством, и теперь дело за конкретными министерствами и ведомствами. За тем, чтобы прорывный документ не остался только на бумаге, проследят эксперты.

— Сроки реализации отдельных пунктов уже начинают истекать, — заметил Смирнов. — Мы подготовили письма в соответствующие ведомства, чтобы нас информировали о ходе работы. По результатам эксперты комиссии будут давать заключения. Мы вместе с заинтересованными организациями должны понимать, идем ли мы в нужном направлении и нужным темпом.

За последние месяцы в сфере антидопинга в нашей стране произошел целый ряд заметных изменений. Получило право вернуться к полноценной работе РУСАДА, принят закон об уголовной ответственности за распространение и склонение к употреблению допинга. Бюджет самого РУСАДА увеличен более чем втрое, а лаборатория в соответствии с практикой ведущих стран мира передана попечению университета МГУ им. Ломоносова.

Но все эти достижения, к сожалению, не снимают главного вопроса. Участие нашей сборной в полном составе и под национальным флагом в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане будет зависеть от решения двух комиссий МОК. Они об итогах своей работы пока не докладывали, а значит, и о судьбе наших олимпийцев нельзя говорить с уверенностью.

— Президент МОК Томас Бах находится под огромным давлением, в том числе и от собственной прессы, — заметил Смирнов. — Обстановка непростая. Одна из главных проблем заключается в том, как ситуация преподносится в средствах массовой информации у нас и за рубежом. Когда я начинаю рассказывать иностранным коллегам, что у нас в стране уже было сделано, люди удивляются: как же так, почему мы ничего об этом не знали? Я считаю, ситуация должна освещаться объективно и со всех сторон. К сожалению, сейчас этого не происходит.