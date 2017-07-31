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31 июля 2017, 23:37 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Власти Лос-Анджелеса подтвердили договоренность с МОК о проведении Олимпиады-2028

Пресс-секретарь городского совета Лос-Аджелеса Каолин Мейза подтвердила информацию о договоренности с МОК по Олимпиаде-2028, сообщает AP.

<nobr>Пресс-секретарь</nobr> городского совета <nobr>Лос-Аджелеса</nobr> Каолин <span class=error>Мейза</span> подтвердила информацию о договоренности с МОК по Олимпиаде-2028. Увеличить
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Это соглашение будет рассмотрено городскими властями в конце недели.

Ранее сообщалось, что МОК принял решение о том, что Игры-2024 и Игры-2028 пройдут в Париже и Лос-Анджелесе.
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