Власти Лос-Анджелеса подтвердили договоренность с МОК о проведении Олимпиады-2028
Пресс-секретарь городского совета Лос-Аджелеса Каолин Мейза подтвердила информацию о договоренности с МОК по Олимпиаде-2028, сообщает AP.
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Это соглашение будет рассмотрено городскими властями в конце недели.
Ранее сообщалось, что МОК принял решение о том, что Игры-2024 и Игры-2028 пройдут в Париже и
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