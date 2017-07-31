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31 июля 2017, 20:47 | Олимпизм | ТАСС

LA Times: Лос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Олимпиады в 2028 году

ТАСС, 31 июля. Лос-Анджелес достиг соглашения с руководством Международного олимпийского комитета (МОК) о проведении летних Олимпийских игр в 2028 году. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Отмечается что официально об этом решении будет объявлено позднее в понедельник. Увеличить
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В июне исполком МОК принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад (2024 и 2028), распределение будет между Парижем и Лос-Анджелесом. Отмечается, что официально об этом будет объявлено позднее в понедельник.

Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов должен пройти 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.
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