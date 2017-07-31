Жуков: Маркировка о наличии запрещенных препаратов появится на лекарствах

В понедельник в ОКР прошла пресс-конференция, посвященная итогам первого года деятельности Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) и основным направлениям дальнейшей совместной работы ОКР и НОАК.

«Есть поручение, которое вытекает из представленной программы и стратегии по борьбе с допингом в России. Обязательно такая маркировка (о наличии запрещенного препарата) должна появиться на всех лекарственных средствах, чтобы спортсмен не попадал впросак, когда капает в нос капли. Организации, имеющие к этому отношение, будут проинформированы», — сказал Жуков журналистам.

«Мы хорошо знаем, что часто за границей лекарства, которые элементарно можно купить у нас, купить невозможно. Что-то здесь не так. Я это не связываю только с допингом. Мы будем консультироваться с профессионалами», — отметил председатель НОАК Виталий Смирнов.

Смирнов также отметил, что необходимо сформировать в России обстановку нетерпимости к допингу. «Никакой системы (по информированию о допинге) не будет, никакого “стука” не будет. Нам говорят иностранцы: “Откройте закрытые города!”. Но мы не можем. У иностранцев представление, что эти города закрыты только для подготовки спортсменов. Мы предлагаем определенные жесткие меры по антидопингу. Если ты в сборной, ты подписываешь соглашение, согласно которому, если ты применял допинг и это будет обнаружено даже спустя много лет, ты должен будешь вернуть все награды и призовые, машины, квартиры. Это должно заставить всех подумать», — отметил глава НОАК.

«Мы молодая страна. Лучше проиграть, но чтобы мы не упоминались в этих списках. Надо создать обстановку нетерпимости к допингу, чтобы не говорили родителям в российских школах, чтобы они подкармливали своих детей стероидами. Такая информация доходит до нас. Надо чтобы не было такого! В “качковых” клубах постоянно такое происходит. Нам надо бороться с этим», — добавил Смирнов.