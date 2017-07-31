Мутко: Июль стал замечательным месяцем для всего российского спорта
МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Июль стал чрезвычайно успешным месяцем для всего российского спорта. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Июль стал просто замечательным для всего российского спорта, мы обсудили это с
Россияне выиграли Европейский юношеский олимпийский фестиваль, Сурдлимпийские игры, а также Всемирные игры по неолимпийским видам спорта. Также сборная России стала третьей в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Российская команда по плаванию показала лучший результат на чемпионатах мира с 1994 года, завоевав три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.
Виталий Мутко также высоко отозвался о победе женской сборной России по баскетболу на чемпионате мира среди игроков до 19 лет. В финале россиянки обыграли команду США со счетом 86:82. «О победе наших девчонок все правильно сказал Андрей Кириленко, который назвал такой результат фантастическим успехом, а из уст Андрея это дорогого стоит, — подчеркнул
По словам
«В стране создаются центры подготовки по олимпийским видам спорта, когда ребенок находится на этапе совершенствования, оканчивает 9 или 11 классов школы, и у него есть выбор, куда идти дальше. В этой ситуации, безусловно, ребенку нужна поддержка, если он выбирает спорт. Таким спортсменам нужна стипендия, может быть, свободный образовательный график, если он
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter