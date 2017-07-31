Мутко: июль стал замечательным месяцем для всего российского спорта

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«Июль стал просто замечательным для всего российского спорта, мы обсудили это с премьер-министром, тот в свою очередь поздравил всех наших ребят», — отметил Мутко.

Россияне выиграли Европейский юношеский олимпийский фестиваль, Сурдлимпийские игры, а также Всемирные игры по неолимпийским видам спорта. Также сборная России стала третьей в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Российская команда по плаванию показала лучший результат на чемпионатах мира с 1994 года, завоевав три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Виталий Мутко также высоко отозвался о победе женской сборной России по баскетболу на чемпионате мира среди игроков до 19 лет. В финале россиянки обыграли команду США со счетом 86:82. «О победе наших девчонок все правильно сказал Андрей Кириленко, который назвал такой результат фантастическим успехом, а из уст Андрея это дорогого стоит, — подчеркнул вице-премьер. — И то, что наша Мария Вадеева стала по итогам турнира самым ценным игроком — это здорово».

По словам вице-премьера РФ, система подготовки российских спортсменов на юношеском уровне выстроена успешно и приносит закономерные результаты. «Может быть, у нас есть некоторые проблемы финансового, материального характера, но все равно система подготовки юношей у нас неплохая, — добавил Мутко. — Однако наша трудность заключается в переходе спортсменов от юношеского до молодежного уровня, над этим нам еще предстоит поработать и сейчас мы вроде нащупываем, как это делать».