Жуков: Последние победы отечественных спортсменов доказывают чистоту российского спорта

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«Меня радует, что наши спортсмены, которые подвергаются самому пристальному контролю на любом уровне, на любых соревнованиях показывают великолепный результат. Многие заявляли, что русские выигрывают, потому что допингом пользуются, но это совершенно не так. Они чистые и они выигрывают», — подчеркнул Жуков.

Так, российская команда по плаванию завоевала на завершившемся в воскресенье чемпионате мира по водным видам спорта три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на ЧМ с 1994 года, когда на счету сборной России было 11 медалей (4−5−2). На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште поднимались Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине).