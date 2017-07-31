Жуков считает, что МОК достигнет договоренности и сразу определит хозяев двух ОИ
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что МОК сумеет достичь трехстороннего соглашения, чтобы определить хозяев Олимпийских игр 2024 и 2028 годов во время сентябрьской сессии организации в Лиме.
Ранее сообщалось, что МОК намерен заключить трехстороннее соглашение с двумя городами, претендующими на проведение Олимпиад 2024 и 2028 годов, — Парижем и
В понедельник в ОКР проходит
«Год прошел с момента создания НОАК. Этот год прошел очень успешно, комиссия проделала колоссальную работу в очень трудный период для нашего спорта. Главное достижение НОАК — подготовка национального плана», — сказал Жуков.
«Недавно мы принимали участие в сессии МОК, где обсуждался вопрос о порядке выбора столиц Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Обсуждалось предложение чтобы сразу определить две столицы. Такое решение было поддержано практически всеми членами МОК. Если удастся достичь тройственной договоренности, то в сентябре сразу можно будет проголосовать за эти обе столицы. Думаю, что это соглашение будет подписано», — отметил глава ОКР.
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