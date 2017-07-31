Жуков считает, что МОК достигнет договоренности и сразу определит хозяев двух ОИ

Ранее сообщалось, что МОК намерен заключить трехстороннее соглашение с двумя городами, претендующими на проведение Олимпиад 2024 и 2028 годов, — Парижем и Лос-Анджелесом. Это означает, что до сессии МОК в сентябре может быть принято решение, что один город примет Игры-2024, другой — Олимпиаду-2028. Если соглашение не будет достигнуто, то прямое голосование на сессии МОК в сентябре в Лиме будет только по хозяину Игр-2024.

В понедельник в ОКР проходит пресс-конференция, посвященная итогам первого года деятельности Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) и основным направлениям дальнейшей совместной работы ОКР и НОАК.

«Год прошел с момента создания НОАК. Этот год прошел очень успешно, комиссия проделала колоссальную работу в очень трудный период для нашего спорта. Главное достижение НОАК — подготовка национального плана», — сказал Жуков.

«Недавно мы принимали участие в сессии МОК, где обсуждался вопрос о порядке выбора столиц Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Обсуждалось предложение чтобы сразу определить две столицы. Такое решение было поддержано практически всеми членами МОК. Если удастся достичь тройственной договоренности, то в сентябре сразу можно будет проголосовать за эти обе столицы. Думаю, что это соглашение будет подписано», — отметил глава ОКР.