ОКР предложил зарубежным коллегам проводить товарищеские матчи по олимпийским видам спорта

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«Во время сессии Международного олимпийского комитета мы проговаривали с коллегами из других стран вопросы проведения товарищеских матчей с нашими и американскими, французскими спортсменами. Это было бы чрезвычайно интересно. Например, обсуждали этот вопрос с президентом Франции в Лозанне», — сказал Жуков.

«Россия и Франция могли бы встретиться на уровне первых сборных под патронажем высшего руководства, например, в фехтовании, дзюдо. Один матч в Париже, один — в Москве. Такие матчи раньше проводились между советскими и американскими спортсменами», — отметил глава ОКР.