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https://sport.mail.ru/news/olympics/30542283/
31 июля 2017, 14:48 | Олимпизм | ТАСС

Глава НОАК Смирнов рассчитывает на скорое восстановление прав РУСАДА

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено в правах в ближайшие месяцы. Об этом заявил председатель НОАК Виталий Смирнов на пресс-конференции, посвященной году с момента создания комиссии.

НОАК тесно сотрудничает с МОК и WADA прогресс есть считает Смирнов. Увеличить
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«Мы тесно сотрудничаем с МОК [Международным олимпийским комитетом] и WADA [Всемирным антидопинговым агентством], прогресс есть — мы получили право забора проб. Рассчитываем на восстановление нашего агентства в ближайшие месяцы. Лаборатория, как и настаивали международные организации, передана в ведение МГУ по аналогу того, как это делается в других странах. Мы встречались с ректором [МГУ] — там большие планы», — сказал Смирнов.

«Принят закон об уголовной ответственности [за склонение к употреблению допинга]. В прокуратуре проходят расширенные совещания по соответствующим действиям и документам, утвержденным президентом. Много моральных и этических вопросов связано с этим планом — надо работать соответствующим образом», — отметил глава НОАК.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (ЮКАД). Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка.
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