Глава НОАК Смирнов рассчитывает на скорое восстановление прав РУСАДА

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«Мы тесно сотрудничаем с МОК [Международным олимпийским комитетом] и WADA [Всемирным антидопинговым агентством], прогресс есть — мы получили право забора проб. Рассчитываем на восстановление нашего агентства в ближайшие месяцы. Лаборатория, как и настаивали международные организации, передана в ведение МГУ по аналогу того, как это делается в других странах. Мы встречались с ректором [МГУ] — там большие планы», — сказал Смирнов.

«Принят закон об уголовной ответственности [за склонение к употреблению допинга]. В прокуратуре проходят расширенные совещания по соответствующим действиям и документам, утвержденным президентом. Много моральных и этических вопросов связано с этим планом — надо работать соответствующим образом», — отметил глава НОАК.