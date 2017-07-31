Смирнов: НОАК с момента своего основания имела полную поддержку государства

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НОАК была создана по распоряжению президента РФ год назад. Ей был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом. Впервые в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение и склонение к применению допинга.

«Это наш младенческий юбилей. Год был наполнен большой работой, я признателен президенту за оказанное нам доверие и поддержку, которую мы постоянно ощущали со стороны правительства и других организаций. Президент неоднократно предоставлял возможность с ним общаться и докладывать о делах. Тем самым мы информировали, ставили вопросы и самое главное их решали», — сказал Смирнов.

«Без мощного административного ресурса это было бы невозможно», — добавил глава НОАК.

«Подавляющее количество членов комиссии очень ответственные люди, они находили время, несмотря на высокие позиции в обществе, — продолжил Смирнов. — Мы проводили регулярные совещания, приглашали другие организации. Приглашали руководство Следственного комитета, когда встал вопрос с наказанием тех, кто был связан с распространением и применением допинга. Администрация президента нам очень помогала».

«Мы активно сотрудничали с министерством [спорта], Паралимпийским комитетом России. Везде встречали поддержку и взаимопонимание. Мы были вынуждены и обязаны были контактировать с МОК, ВАДА, международными федерациями. Письма шли за четырьмя подписями. Мы давали понять — широкий спектр организаций заинтересован в решении стоящих перед нами вопросов, и это имеет единогласную поддержку», — заключил он.