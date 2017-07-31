Белорусская сборная заняла 14-е место в медальном зачете Всемирных игр во Вроцлаве

Дважды на высшую ступень пьедестала поднималась прославленная белорусская воднолыжница Наталья Бердникова. Также золотые награды юбилейных игр завоевали Виталий Гурков (тайский бокс, весовая категория — 75 кг) и Дмитрий Гаврилов (подводное плавание, заплыв в биластах на 100 м). Серебряных награды удостоены спортивные акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник (в миксте). Также обладателями серебра в групповых упражнениях по акробатике стали Юлия Ивончик, Вероника Набокина и Карина Сандович.

В соревнованиях по художественной гимнастике две бронзовые медали в активе белоруски Екатерины Галкиной — в упражнениях с мячом и лентой. На третью ступень пьедестала поднялись Никита Шостак (тайский бокс, весовая категория 81 кг), воднолыжник Александр Исаев и подводный пловец на дистанции 50 м в биластах Дмитрий Гаврилов.

Лучший результат в медальном зачете у спортсменов России — 63 награды (28, 21, 14), вторая позиция у команды Германии — 42 (18, 10, 14), на третьем месте Италия — 42 (16, 13, 13).

Всемирные игры проводятся раз в четыре года по спортивным дисциплинам, которые не входят в программу Олимпийских игр. На нынешних соревнованиях во Вроцлаве спортсмены оспаривали награды в 37 видах.