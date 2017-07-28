Юноши запрыгнули на победную волну

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По итогам трех первых дней фестиваля на счету сборной России было больше всех золотых медалей — 12, а у ближайших преследователей венгров — 7. Правда, у хозяев состязаний общее число наград достигало 22, а у россиян — 20. Поэтому заключительные три дня в венгерском Дьере обещали стать очень жаркими. При этом ясно, что борьба за общую командную победу будет вестись исключительно между россиянами и хозяевами соревнований — остальные соперники отстали уже слишком серьезно.

ШАПКИ — ДОЛОЙ

Главными добытчиками высших наград в первой половине фестиваля стали наши пловцы. В первый же день соревнований они принесли в командную копилку сразу две золотые медали. Женский и мужской эстафетные квартеты из России финишировали первыми в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Правда, самая первая золотая медаль в бассейне Дьера оказалась шведской: на дистанции 200 метров вольным стилем отличился Робин Хансон. 0,42 секунды в финале ему проиграл Максим Александров, но упрекнуть 16-летнего спортсмена из Волгоградской области не в чем: Александров и так на 2,5 секунды улучшил свой личный рекорд! Эта серебряная награда стала первой для сборной России на соревнованиях в Венгрии.

— В предварительном заплыве мне удалось победить Хансона, — отметил россиянин. — Однако в финале соперник проплыл быстрее. Я боролся до конца, даже установил личный рекорд, но… Впрочем, серебро — это тоже успех. Впереди дистанция 400 метров вольным стилем, где у меня будет возможность взять у шведа реванш.

— Успели восстановиться между личным финалом и эстафетой 4×100 метров вольным стилем?

— Времени на отдых было больше часа. Этого вполне достаточно, чтобы подготовиться к новому старту.

— Почему вы плаваете без шапочки?

— Не люблю, когда голова потеет…

В кролевых эстафетах 4×100 метров россияне считались главными фаворитами. Ни у кого из конкурентов не было такого ровного мужского и женского квартетов. Как следствие — российский гимн звучал сегодня под сводами Aqua Sport Centre дважды с интервалом в несколько минут.

Сначала победу отпраздновали Полина Невмовенко, Анастасия Макарова, Ольга Турчина и Елизавета Рындыч. Судьба золотых медалей решилась на последнем этапе, где 15-летняя москвичка Рындыч в острой борьбе опередила представительницу Нидерландов на 0,32 секунды.

— Тяжелая медаль во всех смыслах, — призналась Елизавета после церемонии награждения. — Я чувствовала, что соперницы совсем рядом и изо всех сил старалась сохранить добытое преимущество. Второе место принесло бы огромное разочарование…

Мужская эстафета сложилась для россиян полегче. На втором этапе обладатель серебряной медали в личном зачете Максим Александров вернул нашей команде лидерство, а Максим Фофанов и Андрей Минаков его упрочили. В результате — уверенная победа с новым рекордом Европейских юношеских олимпийских фестивалей!

— Эстафеты в одиночку не выигрываются. Это — заслуга всех ребят, — заявил 15-летний петербуржец Андрей Минаков.

Во второй день фестиваля российские пловцы завоевали четыре золотые медали на индивидуальных дистанциях и еще одну — в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м, в которой приняли участие Владислав Герасименко, Дарья Васькина, Андрей Минаков и Полина Невмовенко (награды высшей пробы также получили участники предварительного этапа Яна Саттарова и Елизавета Рындыч).

Рекорды Европейских юношеских олимпийских фестивалей переписали капитан российской сборной Дарья Васькина (100 метров на спине — 1.00,87), Андрей Минаков (100 м баттерфляем — 52,06) и участники смешанной комбинированной эстафеты (3.51,98), опередившие ближайших соперников — сборную Израиля — на 8 секунд. Чемпионами фестиваля на индивидуальных дистанциях также стали Владислав Герасименко (100 м брассом — 1.02,20) и Егор Доломанов (100 м на спине), обыгравший венгра Габора Зомбори, за которого болел почти весь зал. Кроме того, Максим Александров в финале на дистанции 400 м вольным стилем завоевал вторую личную серебряную медаль.

А на третий день соревнований капитан сборной России москвичка Дарья Васькина стала трехкратной чемпионкой фестиваля, преодолев дистанцию 200 метров на спине за 2.11,67. Золото завоевала и 15-летняя пловчиха из Санкт-Петербурга Полина Невмовенко. Дистанцию 100 метров вольным стилем она преодолела за 56,30. Еще две золотые медали Невмовенко получила в составе эстафетных команд.

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ НАГРАД

Успешно начали соревнования в Дьере российские мастера спортивной гимнастики. Мужская сборная России (Сергей Найдин, Юрий Буссе, Александр Карцев) победила в командном турнире с суммой 161,450 балла. Главные конкуренты нашей команды, британцы, набрали почти на 2,5 балла меньше — 159,000. Третье место заняли швейцарцы — 158,450.

Тренер российских гимнастов Владимир Кириллов отметил, что в Дьер команда ехала за золотой медалью, но при этом ребята готовились к серьезной конкуренции прежде всего со стороны сборной Великобритании.

— Британцы — наши основные конкуренты на всех европейских турнирах, — сказал Владимир Кириллов. — Был период, когда на юношеском уровне, да и на взрослом тоже, мы им проигрывали. Но сейчас российская спортивная гимнастика на подъеме, результаты это подтверждают.

— Когда поняли, что команда не упустит золото?

— В гимнастике нельзя праздновать победу, пока не закончились соревнования на последнем снаряде. В прошлом году на первенстве Европы мы опережали Великобританию на 6 баллов, но этого оказалось недостаточно. Сегодня после брусьев я был уверен в победе процентов на 80. В целом с учетом мелких помарок, которые есть всегда, выступлением ребят я доволен. Впереди борьба за медали в многоборье, где выступят Сергей Найдин и Юрий Буссе, и шесть финалов на отдельных снарядах.

Пока российские гимнасты ковали свое первое золото, в соседнем зале Олимпийского парка за награды сражались дзюдоисты. В весовой категории до 40 кг Лилиана Салимьянова дошла до полуфинала, где уступила действующей чемпионке Европы из Азербайджана Юсале Каримовой. Зато в бронзовой схватке преимущество 16-летней спортсменки из Башкортостана над румынкой Анамарией Строэ сомнений не вызывало — две оценки «вазари» принесли российской команде дзюдоистов первую медаль фестиваля.

В весовой категории до 55 кг Арман Гамбарян был очень близок к выходу в финал. В полуфинальной схватке против чемпиона Европы (U18) Михрака Аккуса из Турции россиянин поначалу имел заметное преимущество. Несколько действий 17-летнего спортсмена из Краснодарского края вполне могли оказаться результативными, но судьи оценили эти эпизоды по-своему. Схватка перешла в дополнительное время, где также в спорной ситуации арбитры присудили турку «вазари».

Времени на переживание и, самое главное, на восстановление у Гамбаряна почти не было. По словам старшего тренера нашей команды Владимира Гладченко, именно усталость могла помешать Арману завоевать бронзовую медаль. И первые секунды схватки с Адилом Османовым из Молдавии эти опасения подтвердили: соперник быстро провел два приема на «вазари». Однако затем Гамбаряну удался блестящий бросок, который судьи оценили высшей оценкой «иппон»!

— Гамбарян обладает хорошим броском, именно это и помогло ему выиграть сегодня медаль, — сказал после церемонии награждения Владимир Гладченко. По своему потенциалу Арман вполне мог занять и первое место, если бы судьи были к нему более благосклонны в полуфинале. Турок, которому Арман уступил три недели назад, стал чемпионом Европы — сильный соперник. Я предполагал, что схватка будет тяжелой — так и получилось. Хорошо, что у Гамбаряна есть стабильный подхват. За счет техники он смог победить в схватке за бронзу даже на фоне сильной усталости.

— Как вы оцениваете общий уровень российской команды, которая выступает на фестивале?

— Сюда приехали вторые номера, потому что лидеры команды недавно боролись на первенстве Европы, а сейчас готовятся к первенству мира. Плюс по правилам соревнований мы могли выставить только 12 спортсменов, а весовых категорий — по 8 у девушек и юношей. Четырех человек пришлось отсеять. Но медали у нас еще будут, я в этом не сомневаюсь.

Также успешно выступают наши команды в Дьере в игровых видах спорта. Девушки-гандболистки одержали три победы в трех матчах и вышли в полуфинал. Абсолютный результат — три сухих победы — одержали юноши-волейболисты, а девушки-волейболистки проиграли лишь сверстницам из Сербии — на тай-брейке в упорной борьбе.

Вчера 14-летняя пловчиха из Московской области Анастасия Макарова выиграла свою вторую золотую медаль на фестивале. Россиянке не было равных на стометровке брассом. Результат теперь уже двукратной чемпионки ЕЮОФ-2017 — 1:08,96. Сборная страны по плаванию (Андрей Минаков, Арсений Чивилев, Елизавета Рындыч, Полина Невмовенко) стала сильнейшей в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем. Результат нашей команды — 3:33,55 — является новым рекордом ЕЮОФ в этой дисциплине! Гимнастка из Ханты-Мансийска Ксения Клименко выиграла соревнования в многоборье. Ее подруга по команде Варвара Зубова стала бронзовым призером.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Всего в фестивале принимают участие 2500 спортсменов из 50 стран в возрасте от 14 до 18 лет, которые разыграют 130 комплектов медалей в легкой атлетике, плавании, дзюдо, спортивной гимнастике, велоспорте, теннисе, гребле на байдарках и каноэ, волейболе, гандболе и баскетболе.

Знаменосцем сборной России на параде участников фестиваля выступила чемпионка Европы-2017 по волейболу (U18) Валерия Шевчук. Российская делегация, как обычно, одна из самых внушительных на фестивале. В Дьер приехали 105 спортсменов (41 юноша и 64 девушки) из 36 регионов РФ.

Организаторы венгерского фестиваля постарались сделать церемонию открытия не только красочной, но и познавательной. В качестве главного элемента развлекательного шоу был выбран гигантский кубик Рубика — так публике напомнили о том, что изобретателем этой легендарной игрушки является венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрне Рубик. Ну, а ярких красок мероприятию, безусловно, добавили подаренные всем спортсменам и болельщикам браслеты, менявшие цвет в автоматическом режиме.

В целом фестиваль с точки зрения организации проходит на высоком уровне. За нашу команду по традиции на таких соревнованиях отвечает Олимпийский комитет России, который берет на себя все организационные заботы и расходы. В этом году при активной поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», основанного российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым.

Своими впечатлениями от церемонии открытия поделился генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев.

— Видно, что оргкомитет фестиваля в Дьере внимательно изучил опыт своих коллег. Но больше всего мне понравилось то, что спортсмены смогли увидеть яркое шоу, предваряющее официальную часть церемонии. На Олимпийских играх в это время атлеты обычно находятся в подтрибунном помещении в ожидании парада участников, и таким образом значительная часть праздника проходит мимо них. Здесь все было, и за это организаторов хочется поблагодарить. Что касается выступления нашей команды, то Олимпийский комитет России не ставит задачу обязательно выиграть эти соревнования. У олимпийских юношеских фестивалей свое предназначение: на них юные спортсмены знакомятся со сверстниками из других стран, приобретают опыт участия в турнирах, близких по формату к Олимпийским играм, приобщаются к олимпийским ценностям. Но, конечно, на протяжении всех дней мы все искренне болеем за наших ребят и радуемся их успехам.