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26 июля 2017, 23:12 | Олимпизм | ТАСС

Сборная России завоевала две медали в шестой день Всемирных игр

ТАСС, 26 июля. Сборная России завоевала серебряную и бронзовую медали в шестой соревновательный день Всемирных игр в польском Вроцлаве.

<em>ТАСС 26 июля. </em>Сборная России завоевала серебряную и бронзовую медали в шестой соревновательный день Всемирных игр в польском Вроцлаве. Увеличить
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Наталья Гемперле стала второй в соревнованиях по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-классика на средней дистанции. Максим Шлякин завоевал бронзу в прыжках на батуте в дисциплине акробатическая дорожка.

В общекомандном зачете сборная России лидирует (26 золотых, 12 серебряных, девять бронзовых наград). Второй идет команда Италии (14−10−9), третьей — сборная Германии (11−8−9).

Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.
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