Сборная России выиграла 4 золотые медали в третий день юношеского олимпийского фестиваля
ТАСС, 26 июля. Сборная России завоевала четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали в третий соревновательный день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьере.
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Полина Невмовенко одержала победу в плавании на 100 метров вольным стилем, Дарья Васькина — на дистанции 200 метров на спине. Арсений Чивилев стал третьим в заплыве на 50 метров вольным стилем. Никита Бызов и Дмитрий Моргунов завоевали золото в соревновании
В командном турнире по спортивной гимнастике первенствовала женская сборная России в составе Ксении Клименко, Варвары Зубовой и Валерии Сайфулиной. Дзюдоист Хетаг Басаев стал бронзовым призером в весовой категории до 60 кг, как и Карен Галстян в весе до 66 кг.
В общекомандном зачете лидирует сборная России, в активе которой 12 золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей. Второй идет команда Венгрии (7−8−7), третьей — сборная Нидерландов (4−4−1).
Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 29 июля.
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