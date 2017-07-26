Сборная России завоевала девять золотых медалей в среду на Сурдлимпийских играх

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Золото в среду завоевали Аскар Аскаров (вольная борьба, категория до 61 кг), Василий Стрекаловский (вольная борьба, до 70 кг), Казбек Хугаев (вольная борьба, до 86 кг), Ольга Ключникова (плавание, 200 м на спине), Андрей Живаев (плавание, 50 м кролем), Мартин Фомин (плавание, 200 м брассом), Виталий Оботин (плавание, 200 м комплексом), Алена Алексеева (плавание, 50 м баттерфляем), мужская команда России (плавание, эстафета 4 по 100 кролем).

Серебряные награды завоевали Ольга Мисоченко (стрельба из пистолета с 25 метров), Светлана Бизякина (толкание ядра), Иван Пакин (прыжки в длину), Александр Мерков (карате), Виктория Терентьева (плавание, 100 м кролем), женская команда России (карате).

Обладателями бронзовых медалей стали Валерия Кладовикова (стрельба из пистолета с 25 метров), Анастасия Клечкина (бег на 100 метров с барьерами), Максим Куликов (прыжки в длину), Илья Сарыкин (плавание, 50 м кролем), Екатерина Савченко (плавание, 50 м баттерфляем).

В бадминтоне свои матчи 1/8 финала в парах выиграли Шохзод Гуломзода/Ольга Штайгер, Михаил Ефремов/Карина Хакимова, Артем Карпов/Алена Соболева, поражение потерпели Валерий Антонов/Ольга Дормидонтова. В одиночном разряде на стадии 1/16 финала победы одержали Хакимова, Дормидонтова, Штайгер, Гуломзода, Ефремов и Карпов. Единственное поражение потерпел Антонов.

Российские баскетболисты в турнире за 5−8-е места проиграли команде Словении — 64:89. Футболистки сборной России в матче группы A разгромили команду Турции — 4:0. В соревнованиях по теннису в финал вышла Полина Смирнова, в полуфинале выбыл Егор Панюшкин. Волейболистки сборной России в турнире за 5−8-е места победили бразильянок — 3−2, мужская команда России в полуфинале проиграла украинцам — 1−3. Гандболисты сборной России в полуфинале победили команду Хорватии — 31:30.

В настольном теннисе в ¼ финала вышли Анна Кондратова, Анастасия Кудряшова, Дмитрий Пищук, Асилбек Суйналиев, в 1/16 финала выбыли Диана Губанова, Ксения Маркович и Егор Астафьев. В пляжном волейболе в полуфиналы вышли Рушан Даянов/Максим Селютин, Елизавета Алексеева/Елена Харчевникова, Евгений Кириллов/Руслан Афанасьев, не смогли пробиться в полуфинал Анастасия Лязина/Юлия Елизова.

Сборная России лидирует в командном зачете со 145 наградами — 65 золотых, 44 серебряных и 36 бронзовых медалей. Вторыми идут украинцы (18 золотых, 28 серебряных и 29 бронзовых наград), третьими — южнокорейцы (10 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей).