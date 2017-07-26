Путин осмотрел бесплатный тренажерный зал под открытым небом на набережной в Петрозаводске
ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел уличные тренажеры, установленных на Онежской набережной в Петрозаводске. Спортивные снаряды были разработаны и произведены в России частным предпринимателем, директором компании MB Barbell Владимиром Маркеловым. Путин решил рекомендовать разработку министру обороны Сергею Шойгу для использования в армейских частях.
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«Я Сергею Кожугетовичу [Шойгу] скажу обязательно», — пообещал глава государства. Маркелов заметил, что использование его тренажеров «сдвинет всю физподготовку в армии, однозначно», потому что они рассчитаны на выполнение всех базовых упражнений — приседаний, жимов
В то время, когда глава государства заехал на площадку, несмотря на небольшой дождь, там тренировалось несколько атлетов. Один из них —
Путин на площадке также коротко пообщался с ветераном чеченской войны, который
Уникальная спортплощадка под открытым небом
21 июля 2017 г. на Онежской набережной состоялось открытие первой в мире спортивной площадки с уникальными силовыми уличными тренажерами для людей с ограниченными возможностями, в том числе использующих для передвижения
?Тренажеры являются новым направлением развития линейки уличных силовых тренажеров российской компании MB Barbell с изменяемой нагрузкой. ?Площадка совершенно бесплатная и открыта для всех желающих 24 часа в сутки 365 дней в году. На сегодняшний день это крупнейший в России и Европе бесплатный тренажерный зал под открытым небом, в котором реализована идея бесплатного семейного спортивного досуга.
Кроме тренажеров для людей с ограниченными возможностями передвижения на ней установлены уникальные силовые уличные тренажеры на все группы мышц тела человека, комплекс турников и рукоходов для занятия воркаутом, более 30 популярных уличных тренажеров, более 10 детских, а так же 5 новейших тренажеров с изменяемой нагрузкой StreetBarbell light. Вся линейка этих тренажеров имеет сертификаты международного образца, подтверждающие высокий уровень надежности и безопасности.
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