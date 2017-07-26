Путин осмотрел бесплатный тренажерный зал под открытым небом на набережной в Петрозаводске

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«Я Сергею Кожугетовичу [Шойгу] скажу обязательно», — пообещал глава государства. Маркелов заметил, что использование его тренажеров «сдвинет всю физподготовку в армии, однозначно», потому что они рассчитаны на выполнение всех базовых упражнений — приседаний, жимов и т. д. По его словам, тренажеры MB Barbel в составе материально обеспечения Российских вооруженных сил присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим. Это специально разработанный для армии мобильный тренажерный зал, который можно размещать как под открытым небом, так и в помещении.

В то время, когда глава государства заехал на площадку, несмотря на небольшой дождь, там тренировалось несколько атлетов. Один из них — инвалид-колясочник продемонстрировал Путину как люди с ограниченными возможностями легко могут пользоваться этими спортивными снарядами, как регулировать нагрузку, фиксировать вес и индивидуально настраивать тренажер. Маркелов пояснил, что на площадке десять видов тренажеров подходят для людей с ограничениями по здоровью.

Путин на площадке также коротко пообщался с ветераном чеченской войны, который из-за ранения оказался в инвалидном кресле, но продолжает поддерживать себя в хорошей спортивной форме. «Служба бывшая не дает терять форму, занимаюсь спортом, стрельбой из лука», — рассказал о себе молодой человек. Президент обменялся с ним крепким рукопожатием и пожелал удачи.

Уникальная спортплощадка под открытым небом

21 июля 2017 г. на Онежской набережной состоялось открытие первой в мире спортивной площадки с уникальными силовыми уличными тренажерами для людей с ограниченными возможностями, в том числе использующих для передвижения кресло-коляску.

?Тренажеры являются новым направлением развития линейки уличных силовых тренажеров российской компании MB Barbell с изменяемой нагрузкой. ?Площадка совершенно бесплатная и открыта для всех желающих 24 часа в сутки 365 дней в году. На сегодняшний день это крупнейший в России и Европе бесплатный тренажерный зал под открытым небом, в котором реализована идея бесплатного семейного спортивного досуга.

Кроме тренажеров для людей с ограниченными возможностями передвижения на ней установлены уникальные силовые уличные тренажеры на все группы мышц тела человека, комплекс турников и рукоходов для занятия воркаутом, более 30 популярных уличных тренажеров, более 10 детских, а так же 5 новейших тренажеров с изменяемой нагрузкой StreetBarbell light. Вся линейка этих тренажеров имеет сертификаты международного образца, подтверждающие высокий уровень надежности и безопасности.