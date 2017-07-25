Колобков: Инспекторы допинг-контроля РУСАДА приступили к тестированию спортсменов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 27 июня объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

«Наши инспекторы уже начали забирать пробы. Определенный уровень доверия к проведенной работе есть», — сказал Колобков.

По информации ТАСС, РУСАДА приступила к забору допинг- проб 18 июля.

В сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка. Полностью деятельность РУСАДА пока не восстановлена. Вопрос о соответствии российского агентства кодексу WADA будет рассмотрен на совете учредителей международной организации в ноябре этого года.