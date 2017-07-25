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25 июля 2017, 15:33 | Олимпизм | ТАСС

Колобков: Инспекторы допинг-контроля РУСАДА приступили к тестированию спортсменов

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приступили к планированию и забору проб. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

По информации ТАСС РУСАДА приступила к забору допинг- проб 18 июля. Увеличить
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 27 июня объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

«Наши инспекторы уже начали забирать пробы. Определенный уровень доверия к проведенной работе есть», — сказал Колобков.

По информации ТАСС, РУСАДА приступила к забору допинг- проб 18 июля.

В сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка. Полностью деятельность РУСАДА пока не восстановлена. Вопрос о соответствии российского агентства кодексу WADA будет рассмотрен на совете учредителей международной организации в ноябре этого года.
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Новости Олимпийских игр

Смирнов: НОАК за год работы удалось обеспечить полную независимость РУСАДА

Смирнов: НОАК за год работы удалось обеспечить полную независимость РУСАДА

ТАСС, 25 июля. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) за год работы смогла обеспечить полную операционную и формальную независимость для Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), глава НОАК Виталий Смирнов, слова которого приводятся на сайте организации.
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