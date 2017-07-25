Смирнов: НОАК за год работы удалось обеспечить полную независимость РУСАДА
ТАСС, 25 июля. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) за год работы смогла обеспечить полную операционную и формальную независимость для Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), глава НОАК Виталий Смирнов, слова которого приводятся на сайте организации.
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НОАК под председательством Смирнова была создана ровно год назад. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
«За прошедший год нам удалось выполнить целый ряд важнейших задач, — сказал Смирнов. — Комиссией был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом, который впоследствии был представлен на Совете по развитию физической культуры и спорта при президенте страны. На базе нашего плана правительством был утвержден комплекс мер по его реализации. Таким образом, борьба с допингом должна стать более эффективной на всех направлениях».
«В настоящее время на комиссию возложена функция общественного контроля за реализацией национального плана по борьбе с допингом, — продолжил Смирнов. — Также в процессе совместной работы с другими ведомствами за прошедший год удалось обеспечить полную операционную и формальную независимость для РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории. Министерство спорта вышло из состава учредителей РУСАДА, а лаборатория была передана под управление МГУ им. Ломоносова, в соответствие с практикой, принятой в ведущих странах мира. Впервые в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение и склонение к применению допинга».
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