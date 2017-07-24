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24 июля 2017, 22:23 | Олимпизм | ТАСС

Россияне завоевали два золота в первый день юношеского олимпийского фестиваля

ТАСС, 24 июля. Сборная России завоевала две золотые и серебряную медали в первый день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьёре.

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В плавании женская и мужская сборные России стали победителями в эстафете 4×100 м вольным стилем. Серебро в плавании на 200 м вольным стилем завоевал Максим Александров.

В общекомандном зачете сборная России лидирует. Второй идет команда Венгрии (2−0−1), третьей — Швеции (1−0−1).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 29 июля.
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